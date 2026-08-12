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Enes Ünal'ın yeni adresi belli oldu

Kariyerine İngiltere Ligi'nde Bournemouth forması ile devam eden milli futbolcu Enes Ünal'ın yeniden Getafe'ye dönmesi bekleniyor.

Enes Ünal'ın yeni adresi belli oldu
Burak Kavuncu
Enes Ünal

Enes Ünal

TR Türkiye
Yaş: 29 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: AFC Bournemouth
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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Bournemouth'da forma giyen Enes Ünal, kariyerinde önemli bir dönüşe hazırlanıyor. Nizaar Kinsella'nın (BBC) haberine göre milli futbolcu, eski kulübü Getafe'ye transfer olmaya çok yakın.

BONSERVİS BEDELİ ÖDENMEYECEK

Enes Ünal ın yeni adresi belli oldu 1

Transfer anlaşmasında Getafe'nin Enes Ünal için Bournemouth'a bonservis bedeli ödemeyeceği belirtildi. Anlaşmada ayrıca 1,5 milyon euroya kadar bonus maddesinin yer aldığı aktarıldı.

SONRAKİ SATIŞTAN YÜZDE 20 PAY

Enes Ünal ın yeni adresi belli oldu 2

Anlaşmanın dikkat çeken maddelerinden biri de sonraki satıştan pay oldu. Buna göre Bournemouth, Enes Ünal'ın ileride başka bir kulübe transfer olması halinde yüzde 20 pay alma hakkına sahip olacak.

Enes Ünal'ın daha önce başarılı bir dönem geçirdiği Getafe'ye geri dönmesiyle birlikte İspanya macerasını yeniden başlatması bekleniyor.

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transfer Getafe CF Bournemouth Enes Ünal
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