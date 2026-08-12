Enes Ünal'ın yeni adresi belli oldu

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Bournemouth'da forma giyen Enes Ünal, kariyerinde önemli bir dönüşe hazırlanıyor. Nizaar Kinsella'nın (BBC) haberine göre milli futbolcu, eski kulübü Getafe'ye transfer olmaya çok yakın.

BONSERVİS BEDELİ ÖDENMEYECEK

Transfer anlaşmasında Getafe'nin Enes Ünal için Bournemouth'a bonservis bedeli ödemeyeceği belirtildi. Anlaşmada ayrıca 1,5 milyon euroya kadar bonus maddesinin yer aldığı aktarıldı.

SONRAKİ SATIŞTAN YÜZDE 20 PAY

Anlaşmanın dikkat çeken maddelerinden biri de sonraki satıştan pay oldu. Buna göre Bournemouth, Enes Ünal'ın ileride başka bir kulübe transfer olması halinde yüzde 20 pay alma hakkına sahip olacak.

Enes Ünal'ın daha önce başarılı bir dönem geçirdiği Getafe'ye geri dönmesiyle birlikte İspanya macerasını yeniden başlatması bekleniyor.