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Fenerbahçe'den sessiz sedasız ayrılık! İtalya'ya transfer oldu

Fenerbahçe'de kadro planlaması kapsamında bir ayrılık daha netleşiyor. Sarı-lacivertliler, Omar Fayed'in İtalya Serie B ekiplerinden Frosinone'ye transferi konusunda tüm şartlarda anlaşmaya vardı.

Fenerbahçe'den sessiz sedasız ayrılık! İtalya'ya transfer oldu
Burak Kavuncu

Fenerbahçe, genç savunmacısı Omar Fayed'in İtalya Serie B ekiplerinden Frosinone'ye transferi konusunda anlaşmaya vardı. Tüm şartlarda mutabakat sağlanırken, Mısırlı futbolcunun yarın İtalya'ya gitmesi bekleniyor.

FENERBAHÇE VE FROSİNONE ANLAŞTI

Fenerbahçe den sessiz sedasız ayrılık! İtalya ya transfer oldu 1

Fenerbahçe'de kadro yapılanması kapsamında bir ayrılık daha gerçekleşmek üzere. Fabrizio Romano'nun haberine göre sarı-lacivertliler, Omar Fayed'in Frosinone'ye transferi konusunda İtalyan ekibiyle anlaşmaya vardı.

Fenerbahçe, Omar Fayed'in Frosinone'ye transferinden 500.000 Euro bonservis bedeli kazanacak.

TÜM ŞARTLARDA MUTABAKAT SAĞLANDI

Fenerbahçe den sessiz sedasız ayrılık! İtalya ya transfer oldu 2

Taraflar arasında yürütülen görüşmelerin olumlu sonuçlandığı ve transferin tüm şartları üzerinde anlaşmaya varıldığı belirtildi. Böylece Omar Fayed'in Frosinone'ye transferinin önündeki önemli engeller ortadan kalktı.

YARIN İTALYA'YA GİDECEK

Fenerbahçe den sessiz sedasız ayrılık! İtalya ya transfer oldu 3

Transferin resmiyet kazanması için son işlemler kaldı. Omar Fayed'in yarın sağlık kontrollerinden geçmek ve sözleşmeye imza atmak üzere İtalya'ya gitmesi bekleniyor.

Sağlık kontrollerinde herhangi bir sorun yaşanmaması halinde genç savunmacının Frosinone'ye transferinin resmen açıklanması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
transfer İtalya fenerbahçe
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