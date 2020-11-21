24Erzincanspor Başkanı Keleş: “Hedefimize doğru emin adımlarla ilerleyeceğiz”

24Erzincanspor Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Keleş, 11. hafta sonunda takımın durumu ile ilgili olarak değerlendirmelerde bulunarak, “Hedefimize doğru emin adımlarla ilerleyeceğiz” dedi.

Keleş, 2020-2021 sezonunun pandemi dolayısıyla zor şartlar altında sürdürüldüğünü belirterek, “Geçen sezonu şampiyon olarak tamamlayıp çıktığımız ikinci ligde, bu sene ilk yılımız olmasına rağmen ilk 10 haftada 6 galibiyet 2 beraberlik, 2 mağlubiyet ve sonucunda aldığımız 20 puan ile güzel bir başlangıç yaparak lige başladık. Önümüzdeki hafta içi oynayacağımız Ziraat Türkiye Kupası maçı hazırlıklarını sürdürüyoruz. Ligde ve kupada iyi sonuçlar almak, taraftar ve şehrimizi mutlu etmek istiyoruz. Son iki haftada biri grup liderimiz Manisa FK diğeri de deplasman da oynadığımız Sarıyer maçlarında hakem hatalarının ve karantinada ki futbolcu sayımızın fazla olmasından dolayı talihsiz iki mağlubiyet yaşadık. Bu iki maçta, özellikle de Manisa spor maçında sahada verilen mücadeleden dolayı futbolcu kardeşlerimize ve teknik ekibimize teşekkür ediyoruz. Bundan sonra ki maçlarımızda da futbolcu kardeşlerimizin ve teknik heyetimizin en üst seviyede performans sergileyerek, Erzincan spora yakışır sonuçlar alacaklarına inancımız tamdır.” diye konuştu.

24Erzincanspor Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Keleş, hedefe doğru emin adımlarla ilerlediklerini ifade ederek şöyle konuştu:

“Zorlu ve sıkışık fikstür ve tüm oyuncularımızdan istifade edemememize rağmen, kalan maçlarımızda da bu istikrarı sürdürüp, hedefimize doğru emin adımlarla ilerleyeceğiz. Bu süreçte sonuçlar ne olursa olsun takımını sahiplenen Erzincan halkına da şükranlarımızı sunuyoruz. Birlik ve beraberliğimizi sağlayarak Erzincan spora yakışır sonuçlar alacağımızdan kimsenin tereddütü olmasın”



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