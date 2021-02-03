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24Erzincanspor deplasmandan puan çıkaramadı

03.02.2021 16:54 | Son Güncelleme:
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24Erzincanspor deplasmandan puan çıkaramadı

TFF 2.

TFF 2. Lig Beyaz Gurupta mücadele eden 24Erzincanspor, Kahramanmaraş deplasmanında 1-0 yenildi.
12 Şubat Stadyumunda oynanan ve Mustafa Aydın, Emin Barlas ile Kadir Akıllı hakem üçlüsünün yönettiği 21. hafta erteleme maçında Kahramanmaraş spora konuk olan 24Erzincanspor, sahadan 1-0 yenik ayrıldı. Kahramanmaraş sporun golünü Salim kaydetti.
24Erzincanspor elde ettiği 10 galibiyet, 7 beraberlik ve 3 mağlubiyet sonrası topladığı 37 puan ile gurubunda 3. sırada yer aldı. 24Erzincanspor 14 Şubat Pazar günü Hekimoğlu sporu konuk edecek.

24Erzincanspor deplasmandan puan çıkaramadı

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