24Erzincanspor play- off için yola çıktı

3. Lig 1. Gurupta pandemi öncesinde oynadığı 28 maç sonrasında topladığı 52 puan ile 2. sırada bulunan 24Erzincanspor play-off maçları için çalışmalarını tamamlayarak Antalya’ya hareket etti.

24Erzincanspor Antalya’da oynanacak olan play-off maçlarına taraftarın yoğun ilgisi ve sevgi gösterisi eşliğinde uğurlandı. 24Erzincanspor tesislerinde toplanan kırmızı siyah taraftarlar takımlarının şampiyonlukla dönmeleri için tezahüratlarda bulunurken, uğurlamaya Erzincan Valisi Mehmet Makas, 21.23.24 ve 26. Dönem Erzincan Milletvekili Sebahattin Karakelle, AK Parti İl Başkanı Mehmet Cavit Şireci, 24Erzincanspor yönetim kurulu üyeleri de katılarak başarı beklediklerini ifade ettiler.

Şampiyon olarak dönmeyi arzu ettiklerini ifade eden 24Erzincanspor Teknik direktörü Mustafa Kemal Kılıç, “Yaklaşık 1 aydır kendi tesislerimizde çalışmalarımızı sürdürdük. TFF tarafından maçların 28 Temmuz da oynanacağının açıklanmasının ardından 11 Haziran da tesislerimizde toplandık. Yaklaşık 1 ay sabah ve akşam olmak üzere çift antrenmanla çalışmalarımız sürdürdük. Oyuncularımızda çok şükür bir sakıntı yok istekliler. İlk maçımızı 21 Temmuz da saat 21.00 da Artvin Hopa ile oynayacağız. Galip gelerek Bucaspor- 68Aksarayspor maçı galibi ile final oynamak ve şampiyon olmak istiyoruz. Çok iyi bir takımız sakin olacağız az hata yapanın kazanacağı bir mücadele olacak. Bizde sakin olacağız. Futbolcularım istekli, teknik heyetimiz istekli, yönetimimiz istekli ve şehir bizden şampiyonluk bekliyor. İnşallah 2 maçı da kazanarak şampiyon olmak ve hakkımız olan bir üst lige 2. Lige çıkarız” dedi.

Maçın Antalya’da oynanmasını anlamadığını da söyleyen Kılıç, “Havalar çok sıcak. Burada önemli olan oyuncularımın sağlığı karar TFF’nin saygı göstereceğiz” diye konuştu.

“Yaklaşık 40 gündür kendi tesislerimizde sıkı bir şekilde çalışıyoruz” diyen 24Erzincanspor golcüsü Muhammed Kerem Aktürkoğlu, “Çok iyi hazırlandık. Erzincan Halkını 24Erzincanspor taraftarını çok istedikleri 2. Lige takımımızı çıkaracağız. İyi bir performans göstererek şampiyon olup Erzincan’a döneceğiz” dedi.

Verilen araya rağmen Hocamızın talimatları doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüklerini söyleyen Muhammed Demirci ise açıklamasında; “Takım olarak sıkıntımız yok. İnşallah sağ salim olarak Antalya’ya giderek elimizden gelenin en iyisini yapıp, burada uzun yıllardır başarı bekleyen halkımız sevindirmek ve kupayı Erzincan’a getirmek istiyoruz.” şeklinde konuştu.

Takım kaptanı Erdi Kasapoğlu ise konuşmasında; “Sezon başından itibaren verdiğimiz emeklerin karşılığını almak için yola çıkıyoruz. Serik Belediye sporun yerinde bizim olmamız gerekiyordu, Dolayısıyla bunu daha fazla hırs yaparak en iyi mücadelemizi gösterip kupayı Erzincan’a getirmek istiyoruz. Takım olarak kenetlendik, tek düşüncemiz Antalya’dan şampiyon dönmek” dedi.

Bu sezonun dördüncü sezonu olduğunu söyleyen Kasapoğlu, “Benim de takımımızın da şehrimizin de sabrı kalmadı. Bir üst ligde olmayı sezon başından beri zaten hak ettik. Ligler oynansaydı belki direk çıkabilirdik. Nasip böyleymiş, gerekli şekilde adapte olup, aksilik çıkmazsa şampiyonluğu kazanıp burada kutlamak istiyoruz” dedi.

Takımın 40 gündür sabah akşam çift antrenmanla çalışmalarını sürdürdüğünü söyleyen 24Erzincanspor Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Keleş; “Herhangi bir sıkıntımız, sakatımız, cezalımız yok. Play-off maçları için takımımızı bugün yola çıkarıyoruz. 21 ve 25 Temmuz tarihlerinde maçımız var. İnşallah bu iki maçı da kazanarak şampiyonluğu Erzincan’ımıza getireceğiz. Play-off maçları için takım tamamen hazır. Yönetim olarak, şehir olarak, takım olarak şampiyonluğa inandık. İnşallah 26 Temmuz da kupa ile Erzincan’a döneceğiz” ifadelerine yer verdi.



