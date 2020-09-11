YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzincan
  4. 24Erzincanspora SMS ile destek

24Erzincanspora SMS ile destek

ERZİNCAN HABERLERİ  | 11.09.2020 17:14 | Son Güncelleme

24Erzincanspora maddi destek sağlamak için “Can’a Can kat” adlı SMS kampanyası başlatıldı.2.

24Erzincanspora SMS ile destek

24Erzincanspora maddi destek sağlamak için “Can’a Can kat” adlı SMS kampanyası başlatıldı.
2. Lige yükselen 24Erzincanspor 2020-2021 sezonu için hazırlıklarını sürdürürken takımın bütçesine katkı sağlayacak çalışmalar da devam ediyor.
Çalışmalarla ilgili olarak bilgi veren 24Erzincanspor Kulüp Başkanı Gökhan Keleş, “2. Ligin yeni takımı olarak şehrimizin ve taraftarlarımızın beklentisine en iyi cevabı verecek şekilde öncelikli olarak transfer çalışmalarımızı yaptık. 24Erzincanspor’da hedef daima bir üst ligdir. Bizler takıma gelir sağlayacak çalışmalar yapmak adına yönetim kurulu olarak SMS kampanyası başlattık. Başlattığımız ‘Can’a’ Can Kat’ SMS projemiz ile tüm Erzincan ve 24Erzincanspor sevdalılarımızı kampanyamıza destek olmaya davet ediyoruz. ES boşluk bırakıp ES yazıp 2410’a göndererek her SMS karşılığı 10 TL destek olabilirsiniz” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER İkiz olsa bu kadar benzer! İkiz olsa bu kadar benzer!
Uyuşturucu tacirlerinden şeytanın aklına gelmeyecek taktik!Uyuşturucu tacirlerinden şeytanın aklına gelmeyecek taktik!
En Çok Okunan Yerel Haberler
Yeni Malatyaspor, bu sezondan umutlu
Yeni Malatyaspor, bu sezondan umutlu
Kayserispor’da 14 futbolcunun lisansı çıktı
Kayserispor’da 14 futbolcunun lisansı çıktı
Gevrek’ten Gürkan’a anlamlı ziyaret
Gevrek’ten Gürkan’a anlamlı ziyaret
Başkan Ceşen’den Denizlispor’a destek
Başkan Ceşen’den Denizlispor’a destek
Portekiz ile eğitim köprüsü
Portekiz ile eğitim köprüsü
Süper Lig'in Ege temsilcileri, açılış maçında birbirlerine rakip olacak
Süper Lig'in Ege temsilcileri, açılış maçında birbirlerine rakip olacak

Erzincan Namaz Vakitleri 11 Eylül Cuma

İmsak
04:27
Sabah
05:52
Öğle
12:24
İkindi
15:57
Akşam
18:45
Yatsı
20:05

Erzincan Nöbetçi Eczaneler11 Eylül Cuma

Ihlamur Eczanesi
Merkez
Gülız Eczanesi
Cayirli
Lokman Hekım Eczanesi
Refahiye
Emrah Eczanesı Eczanesi
Tercan
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Tanoğlu,” Erzincan- Gümüşhane- Trabzon Demiryolunun yatırım programına alınmasını bekliyoruz”
Tanoğlu,” Erzincan- Gümüşhane- Trabzon Demiryolunun yatırım programına alınmasını bekliyoruz”
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Baro Başkanı Aktürk: “Yeni adli yılın; insanlığa, ülkemize ve vatandaşlarımıza, adalet, barış, sağlık ve mutluluk getirmesini diliyorum”
Baro Başkanı Aktürk: “Yeni adli yılın; insanlığa, ülkemize ve vatandaşlarımıza, adalet, barış, sağlık ve mutluluk getirmesini diliyorum”
Erzincan’da her düğüne bir görevli
Erzincan’da her düğüne bir görevli
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.