24Erzincanspora SMS ile destek

24Erzincanspora maddi destek sağlamak için “Can’a Can kat” adlı SMS kampanyası başlatıldı.

2. Lige yükselen 24Erzincanspor 2020-2021 sezonu için hazırlıklarını sürdürürken takımın bütçesine katkı sağlayacak çalışmalar da devam ediyor.

Çalışmalarla ilgili olarak bilgi veren 24Erzincanspor Kulüp Başkanı Gökhan Keleş, “2. Ligin yeni takımı olarak şehrimizin ve taraftarlarımızın beklentisine en iyi cevabı verecek şekilde öncelikli olarak transfer çalışmalarımızı yaptık. 24Erzincanspor’da hedef daima bir üst ligdir. Bizler takıma gelir sağlayacak çalışmalar yapmak adına yönetim kurulu olarak SMS kampanyası başlattık. Başlattığımız ‘Can’a’ Can Kat’ SMS projemiz ile tüm Erzincan ve 24Erzincanspor sevdalılarımızı kampanyamıza destek olmaya davet ediyoruz. ES boşluk bırakıp ES yazıp 2410’a göndererek her SMS karşılığı 10 TL destek olabilirsiniz” dedi.