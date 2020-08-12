YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzincan
  4. 24Erzincanspor’da Kızıltan dönemi

24Erzincanspor’da Kızıltan dönemi

ERZİNCAN HABERLERİ  | 12.08.2020 16:25 | Son Güncelleme

TFF 2.

24Erzincanspor’da Kızıltan dönemi

TFF 2. Lig’e yükselen 24Erzincanspor teknik direktörlük için Özcan Kızıltan ile anlaştı.
Bu sene TFF 2. Lig’e yükselen ve Teknik Direktör Kemal Kılıç’la yolları ayıran 24Erzincanspor, kariyerinde Bucaspor, Göztepespor, Tarsusspor ve Bayburtspor’da şampiyonluk yaşayan Özcan Kızıltan ile anlaştı.
En son Nevşehir Belediyespor’u çalıştıran Kızıltan, bugün 24Erzincanspor tesislerinde imzayı attı. 24Erzincanspor Kulüp Başkanı Gökhan Keleş, Kızıltan’a hayırlı olsun dileğinde bulunarak, TFF 2. Lig’de en üst sırada yer almak için mücadele edeceklerini söyledi.

24Erzincanspor’da Kızıltan dönemi

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
Aç kalmadan kilo vermek mümkün mü?Aç kalmadan kilo vermek mümkün mü?

En Çok Okunan Yerel Haberler

Vali Mustafa Çiftçi olay yerinde

Vali Mustafa Çiftçi olay yerinde

GÜNCELLEME - Çanakkale'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

GÜNCELLEME - Çanakkale'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Kaymakam Kanyılmaz denetimlerde bulundu

Kaymakam Kanyılmaz denetimlerde bulundu

BB Erzurumspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

BB Erzurumspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

Konya'nın tarihi mekanları Avrupa'da görücüye çıkıyor

Konya'nın tarihi mekanları Avrupa'da görücüye çıkıyor

Mudanya 2. Kitap Günleri başlıyor

Mudanya 2. Kitap Günleri başlıyor

Erzincan Namaz Vakitleri 12 Ağustos Çarşamba

İmsak
03:49
Sabah
05:24
Öğle
12:32
İkindi
16:21
Akşam
19:30
Yatsı
20:59

Erzincan Nöbetçi Eczaneler12 Ağustos Çarşamba

Ahsen Eczanesi
Merkez
Gülız Eczanesi
Cayirli
Lokman Hekım Eczanesi
Refahiye
Emrah Eczanesi
Tercan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Erzincan'da sıfır araç yüklü seyir halindeki tır yandı

Erzincan'da sıfır araç yüklü seyir halindeki tır yandı

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Emniyetten uzun yola çıkacaklara mola uyarısı: “2 saatte bir mola verin”

Emniyetten uzun yola çıkacaklara mola uyarısı: “2 saatte bir mola verin”

İliç’te Köylere Hizmet Götürme Birliği 2020 yılı 1. Olağan toplantısı yapıldı

İliç’te Köylere Hizmet Götürme Birliği 2020 yılı 1. Olağan toplantısı yapıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.