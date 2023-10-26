REYTİNG SONUÇLARI açıklandı! Dilek Taşı, Adım Farah, Kuruluş Osman, MasterChef 25 Ekim 2023 reyting sonuçları birincisi!

Reyting sonuçları ve en çok izlenen yapımlar seyirciler tarafından merak edilip gün gün takip ediliyor. Dün televizyon ekranlarında Dilek Taşı, Kuruluş Osman, Adım Farah, MasterChef All Star, Benim Güzel Ailem gibi yapımlar yayınlandı. Reyting sonuçları merak edilkdi. İşte 25 Ekim 2023 reyting sonuçları...

REYTİNG SONUÇLARI (25 EKİM 2023)

Total’de 1. sırada ATV'de izleyici ile buluşan “Kuruluş Osman”, 2. sırada ATV’de ekranlara gelen “Müge Anlı ile Tatlı Sert”, 3. sırada ise ATV'de yayınlanan “Esra Erol'da" programı yer aldı.

AB’de 1. sırada “Kuruluş Osman”, 2. sırada “Masterchef Türkiye All Star", 3. sırada ise “Güldür Güldür Show özeti” yer aldı.

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI

18 Ekim Çarşamba günü reyting sonuçlarına göre;

Total'de reyting listesinin ilk sırasında Kuruluş Osman, ikinci sırada Masterchef Türkiye All Star, üçüncü sırada ise Esra Erol'da yer aldı.

AB'de ise birinci sırada Masterchef Türkiye All Star, ikinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana haber, üçüncü sırada Kuruluş Osman yer aldı.

20+ABC1 listesinde ise ilk sırada Masterchef Türkiye All Star, ikinci sırada Kuruluş Osman üçüncü sırada ise Müge Anlı ile Tatlı Sert yer aldı.







