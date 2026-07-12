MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Sevgilisinden ayrıldı! Demet Şener ve İbrahim Kutluay yeniden birllikte mi?

Demet Şener, 5 yıllık sevgilisi Tolga Arman ile yollarını ayırmasının ardından eski eşi İbrahim Kutluay ile yeniden bir araya gelince çıkan barışma iddialarına ilk kez açıklık getirdi. Şener, çocukları için görüştüklerini belirtti.

Sevgilisinden ayrıldı! Demet Şener ve İbrahim Kutluay yeniden birllikte mi?

1995'te Türkiye Güzeli seçilen Demet Şener İbrahim Kutluay ile boşanmasının ardından sık sık özel hayatıyla gündeme geliyordu. Kutluay ile dönem dönem ciddi sorunlar yaşayan Şener son olarak ise Tolga Arman ile aşk yaşıyordu.

Sevgilisinden ayrıldı! Demet Şener ve İbrahim Kutluay yeniden birllikte mi? 1

5 yıldır beraberlik yaşayan Demet Şener ile Tolga Arman çifti yollarını ayırdı. Tam da bu ayrılık sürecinde eski eşler bir arada görüntü vermeye başladı.

Demet Şener ile İbrahim Kutluay’ın yeniden görüşmesi “Barıştılar, yeniden birlikteler” dedikodularına neden oldu.

Sevgilisinden ayrıldı! Demet Şener ve İbrahim Kutluay yeniden birllikte mi? 2

Tolga Arman ile fikir ayrılıkları yaşadığı için ayrılan Demet Şener, 2. Sayfa’ya konuştu. Şener İbrahim Kutluay ile barıştığı iddialarına dair şunları söyledi:

“Çok uzun yıllardır olması gereken şimdi oluyor. Bir anne baba olarak çocuklarımızın huzuru mutluluğu için bir aradayız. Her şeyi geride bıraktık. Böyle olması gerekiyordu. Ama o kadar…”

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Uzak Şehir'in Pakize'si tatile doyamadı! Şezlongta keyif...Uzak Şehir'in Pakize'si tatile doyamadı! Şezlongta keyif...
Kadir Ezildi kardeşinin düğününde neler taktı neler...Kadir Ezildi kardeşinin düğününde neler taktı neler...

Anahtar Kelimeler:
Demet Şener
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD basını duyurdu! Hürmüz hamlesi: "İran anlaştı"

ABD basını duyurdu! Hürmüz hamlesi: "İran anlaştı"

Polis uygulamalarına karşı Whatsapp grubu kurmuşlar: "Geleni alıyorlar"

Polis uygulamalarına karşı Whatsapp grubu kurmuşlar: "Geleni alıyorlar"

Bellingham takımını sırtladı! İngiltere yarı finalde: Haaland veda etti

Bellingham takımını sırtladı! İngiltere yarı finalde: Haaland veda etti

Cinsellik deneyimleri kitap oluyor! Milyon dolarlık anlaşma...

Cinsellik deneyimleri kitap oluyor! Milyon dolarlık anlaşma...

Derelerden servet akıyor: 20 grama kadar altın buluyorlar

Derelerden servet akıyor: 20 grama kadar altın buluyorlar

ŞOK'a cam temizleme robotu geliyor! 11 Temmuz ŞOK kataloğu

ŞOK'a cam temizleme robotu geliyor! 11 Temmuz ŞOK kataloğu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.