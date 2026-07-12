Sevgilisinden ayrıldı! Demet Şener ve İbrahim Kutluay yeniden birllikte mi?

1995'te Türkiye Güzeli seçilen Demet Şener İbrahim Kutluay ile boşanmasının ardından sık sık özel hayatıyla gündeme geliyordu. Kutluay ile dönem dönem ciddi sorunlar yaşayan Şener son olarak ise Tolga Arman ile aşk yaşıyordu.

5 yıldır beraberlik yaşayan Demet Şener ile Tolga Arman çifti yollarını ayırdı. Tam da bu ayrılık sürecinde eski eşler bir arada görüntü vermeye başladı.

Demet Şener ile İbrahim Kutluay’ın yeniden görüşmesi “Barıştılar, yeniden birlikteler” dedikodularına neden oldu.

Tolga Arman ile fikir ayrılıkları yaşadığı için ayrılan Demet Şener, 2. Sayfa’ya konuştu. Şener İbrahim Kutluay ile barıştığı iddialarına dair şunları söyledi:

“Çok uzun yıllardır olması gereken şimdi oluyor. Bir anne baba olarak çocuklarımızın huzuru mutluluğu için bir aradayız. Her şeyi geride bıraktık. Böyle olması gerekiyordu. Ama o kadar…”