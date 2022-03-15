YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. 25. Geleneksel Tüketici Ödülleri sahiplerini buldu

25. Geleneksel Tüketici Ödülleri sahiplerini buldu

15.03.2022 12:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ticaret Bakan Yardımcısı Uçarmak: - "2021'de yaklaşık 1 milyar liraya yakın tüketici şikayeti hakem heyetlerinde sonuçlandı"

Ticaret Bakanlığının 25'inci Geleneksel Tüketici Ödülleri sahiplerini buldu.

Ödül töreni, Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak’ın katılımıyla Sheraton Ankara Hotel'de gerçekleştirildi. Uçarmak, tüketici kanunlarında günün şartlarına göre bazı değişiklikler yapılma ihtiyacı olduğunu söyledi.

Tüketici hakem heyetlerinin isabetli kararlar verdiğine değinen Uçarmak, "Son yıllarda tüketici lehine verilen kararların mahkemelerde onanması yüzde 98 gibi oldukça yüksek bir oranda gerçekleşiyor. Bu sonuç heyetlerin iyi çalıştığının göstergesi." dedi.

Uçarmak, heyetlere başvuru sınırının 30 bin liraya çıkarılacağını belirterek, "2021'de yaklaşık 1 milyar liraya yakın tüketici şikayeti hakem heyetlerinde sonuçlandı. Bu miktarın yeni sınırla çok daha yüksek bir rakamla sonuçlanacağını umuyoruz." diye konuştu.

Tüketicinin sadece Bakanlığın yapacağı çalışmalarla korunamayacağına işaret eden Uçarmak, basına, sivil toplum kuruluşlarına ve satış yapanlara da sorumluk düştüğünün altını çizdi.

Konuşmaların ardından kum sanatı gösterisi yapıldı, tüketici ödülleri sahiplerini buldu.

Kategoriler ve kazananlar şöyle:

Bilimsel Çalışma Ödülü: Dr. Alper Çağlar Koyuncu

Yazılı Basın Tüketici Ödülü: Sülahi Özalp, Mehmet Çetinkaya, tuketicipostasi.com

Afiş Tasarım Yarışması Birincisi: Selin Nimet Güven

Bilinçli Tüketici Ödülü: Uğur Yılmaz

Tüketici Özel Ödülü: Türk Standardları Enstitüsü Başkanlığı

Öte yandan üniversitelere yönelik afiş tasarım yarışmasında dereceye girenlere de ödül verildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık'tan ramazan öncesi "kan bağışı" çağrısıTürk Kızılay Genel Başkanı Kınık'tan ramazan öncesi "kan bağışı" çağrısı
Yeni Malatyaspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladıYeni Malatyaspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı
Rusya ve Ukrayna vatandaşlarından Türkiye'de konut alımına yoğun ilgi bekleniyorRusya ve Ukrayna vatandaşlarından Türkiye'de konut alımına yoğun ilgi bekleniyor

Ankara Namaz Vakitleri 15 Mart Salı

İmsak
05:31
Sabah
06:54
Öğle
13:03
İkindi
16:23
Akşam
19:02
Yatsı
20:19
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Emine Erdoğan devreye girdi! "Gözden geçirin"

Emine Erdoğan devreye girdi! "Gözden geçirin"

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

200 TL altı bu ürünler ile evleriniz daha güzel!

200 TL altı bu ürünler ile evleriniz daha güzel!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Görenin midesi bulandı: Kisti 'badem ezmesi' gibi sıktı!

Görenin midesi bulandı: Kisti 'badem ezmesi' gibi sıktı!

Dilan Çiçek'in mini elbisesine uygun fiyatlı alternatifler

Dilan Çiçek'in mini elbisesine uygun fiyatlı alternatifler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.