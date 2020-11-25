Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, kadınların mücadelelerinde yalnız olmadığını söyledi.

Hakkari Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetleri Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü Aile İçi Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle Bulvar Caddesi üzerinde stant açıp yolda geçenleri bilgilendirerek broşür ve maske dağıttılar.

Standı ziyaret eden Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenlediklerini ifade ederek, “Bu mücadelede kadınlar yalnız değil. Bizde devletimizin bütün kurumlarıyla, vatandaşlarımızla her türlü gayreti gösteriyoruz” dedi.

