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25 yaşındaki gencin ölümünde 5 tutuklama

31.01.2023 09:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep’te 25 yaşındaki Mehmet Bulut’un öldürülmesiyle ilgili yakalanan 6 zanlıdan 5’i tutuklanırken 1 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

25 yaşındaki gencin ölümünde 5 tutuklama

Olay, 27 Ocak 2023’te Şahinbey ilçesi Beydilli Mahallesi’nde meydana gelmişti. İddiaya göre, 25 yaşındaki evli ve bir çocuk babası Mehmet Bulut, alacak verecek meselesi nedeniyle aralarında husumet bulunan şahıslar tarafından pompalı tüfekle vurulmuş ve ağır yaralı olarak kaldırıldığı özel hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtartılamayarak hayatını kaybetmişti.

KAÇAN KATİL ZANLILARI ŞANLIURFA’DA YAKALANDI

Yaşanan olayın ardından kaçan katil zanlılarını yakalamak için Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından geniş çaplı çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde, şüphelilerin olayda kullandığı aracın Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde olduğu tespit edildi. Ekipler, Şanlıurfa Birecik İlçe Emniyet Müdürlüğü ile ortak yapılan çalışmalar neticesinde araç ve içerisinde bulunan 6 şüpheli şahsı yakaladı. Araçta yapılan aramada ise 2 adet av tüfeği, 7 adet kartuş ve 3 adet kesici alet ele geçirildi.

6 ZANLIDAN 5’İ TUTUKLANDI, 1 ZANLI ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

Yakalandıktan sonra Gaziantep’e getirilen 6 zanlı, emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adli mercilere sevk edildi. Adli mercilere sevk edilen 6 zanlıdan 5’i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 zanlı hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

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