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25 yaşındaki kadının kanı mavi renge döndü!

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İLGİNÇ HABERLER  | 20.09.2019 11:32 | Son Güncelleme

New York sakini 25 yaşındaki kadının kanı, diş ağrısına karşı içtiği ilaç yüzünden maviye boyandı.

25 yaşındaki kadının kanı mavi renge döndü!

Daily Mail’in aktardığına göre, kadın eczanelerden birinde reçetesiz olarak içinde benzokain olduğu bir ağrı kesici aldı. Kadın, diş ağrısını dindirmek için uyumadan önce şişenin neredeyse tümünü içti.

Sabah olduğunda da kendini kötü hisseden kadın doktora gitti.

Hastanede kadından kan örneği alan sağlık uzmanları, gördüklerinden şoka dönüştü. Zira kadının kanı koyu maviydi. Hastanın ten ve tırnakları da mavi olmuştu.

Analiz, kandaki oksijen düzeyinin sadece yüzde 67 oranında (normali %95-100) olduğunu ortaya çıkardı. Böyle düşük orandaki oksijen, acil müdahale edilmezse ölüme veya beyinde kaçınılmaz hasara yol açabilir.

Kadına methemoglobinemi teşhisi kondu. Nedeni, çok fazla benzokain içeren ağrı kesici içmesi oldu.

Halihazırda tedavi gören kadın kendini iyi hissediyor

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Anahtar Kelimeler:
kan kadın ilaç New York

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