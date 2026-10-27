25 yıl sonra bir ilk! Ballon d'Or'un sahibi belli oldu

Bayern Münih ve İngiltere Milli Takımı'nın yıldız golcüsü Harry Kane, 2025-2026 sezonunun en iyi futbolcusu seçilerek kariyerinde ilk kez Ballon d'Or ödülünü kazandı.

25 YIL SONRA BİR İLK! KANE TARİHE GEÇTİ

İngiltere Milli Takımı ve Bayern Münih'in golcüsü Harry Kane, Ballon d'Or'u kariyerinde ilk kez kazanarak önemli bir başarıya imza attı. 33 yaşındaki futbolcu, 2001 yılında ödülü kazanan Michael Owen'ın ardından bu başarıya ulaşan ilk İngiliz oyuncu oldu.

Kane, Ballon d'Or tarihinde ödülü kazanan beşinci İngiliz futbolcu olarak da adını tarihe yazdırdı. Daha önce Stanley Matthews, Bobby Charlton, Kevin Keegan ve Michael Owen bu ödülün sahibi olmuştu.

İngiliz yıldız, Bayern Münih formasıyla da uzun süredir beklenen bir başarıya ulaştı. Kane, Karl-Heinz Rummenigge'nin 1980 ve 1981'deki zaferlerinden sonra Ballon d'Or'u kazanan ilk Bayern Münih oyuncusu oldu.

BAYERN MÜNİH'TE REKORLARLA DOLU SEZON

Harry Kane'in ödüle uzanmasında geride bıraktığı sezonun performansı etkili oldu. Bayern Münih formasıyla 51 karşılaşmada görev yapan yıldız santrfor, 61 gol kaydederek kulüp tarihinde bir sezonda en fazla gol atan oyuncu unvanını elde etti.

İngiltere Milli Takımı'nda da etkili performansını sürdüren Kane, milli formayla gol sayısını 73'e çıkardı. Yıldız futbolcu, Dünya Kupası'nda attığı 6 golle İngiltere'nin üçüncülüğünde de önemli rol oynadı.

KANE'DEN ÖDÜL TÖRENİNDE DUYGUSAL AÇIKLAMA

Ödülünü aldıktan sonra konuşan Harry Kane, yaşadığı mutluluğu dile getirirken kendisine oy verenlere teşekkür etti. Törenin Londra'da düzenlenmesinin bu başarıyı kendisi için daha özel hale getirdiğini belirten İngiliz futbolcu, şu ifadeleri kullandı:

“Söyleyecek söz bulamıyorum. Burada, Londra'da olmak bunu daha da özel kıldı. Bana oy veren herkese teşekkür ederim. Bu yıl zor bir seçim olduğunu tahmin edebiliyorum. Bu gece salonda dünya klasında oyuncular var. Tüm kazananları ve adayları tebrik ediyorum.”

Takım arkadaşlarına, teknik ekibe ve ailesine de teşekkür eden Kane, geçen hafta Bayern Münih'in tesislerinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan teknik direktör Vincent Kompany'ye geçmiş olsun dileklerini iletti.

İngiltere Milli Takımı Teknik Direktörü Thomas Tuchel de Kane'in başarısını kutladı. Tuchel, yıldız futbolcunun performansının uzun süredir övgüyü hak ettiğini belirterek 25 yıl aradan sonra Ballon d'Or'u kazanan ilk İngiliz olmasının önemine dikkat çekti.

KADINLARDA BALLON D'OR ALEXİA PUTELLAS'IN

Kadın futbolunda yılın en iyisi ödülünün sahibi Alexia Putellas oldu. Barcelona ile UEFA Şampiyonlar Ligi zaferi yaşayan ve geçen yaz London City Lionesses'a transfer olan İspanyol yıldız, 2021 ve 2022'nin ardından kariyerinde üçüncü kez Ballon d'Or'u kazandı.

LAMİNE YAMAL'DAN ÜST ÜSTE ÜÇÜNCÜ KOPA KUPASI

Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal, 21 yaş altı en iyi futbolcuya verilen Kopa Kupası'nı üst üste üçüncü kez kazanmayı başardı. Kadınlarda aynı ödül, ikinci kez üst üste Barcelona forması giyen Vicky Lopez'e verildi.

Yılın forveti ödülü olan Gerd Müller Kupası erkeklerde Harry Kane'in, kadınlarda ise Pachuca'nın Meksikalı golcüsü Charlyn Corral'ın oldu.

YILIN KALECİLERİ VE TEKNİK DİREKTÖRLERİ BELLİ OLDU

Yılın kalecisine verilen Lev Yaşin ödülünü erkeklerde Athletic Bilbao'nun İspanyol file bekçisi Unai Simon, kadınlarda ise Barcelona kalecisi Cata Coll kazandı.

2026 FIFA Dünya Kupası'nda İspanya'yı şampiyonluğa taşıyan Luis de la Fuente, erkeklerde yılın teknik direktörü seçildi. Kadınlarda bu ödül Barcelona'nın teknik direktörü Pere Romeu'ya verildi.

Yılın kulübü ödülünde erkekler kategorisinin kazananı, UEFA Şampiyonlar Ligi'ni üst üste ikinci kez kazanan Paris Saint-Germain oldu. Kadınlarda ise ödül Barcelona'nın oldu. Saha dışındaki sosyal sorumluluk çalışmalarıyla öne çıkan Arsenal'ın İngiliz yıldızı Bukayo Saka da Socrates Ödülü'ne layık görüldü.