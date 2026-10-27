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Ahmet Çakar penaltı dedi, Trio ekibi karşı çıktı! Batrakov'un pozisyonu tartışma yarattı

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbinin ardından tartışmalı pozisyonlar gündemdeki yerini korurken, Batrakov’un yerde kaldığı pozisyon da futbol kamuoyunda görüş ayrılığına neden oldu. Ahmet Çakar, hakem Atilla Karaoğlan’ın bu pozisyonda penaltıyı atladığını öne sürerken Trio yorumcuları Markus Merk ve Bülent Yıldırım, pozisyonun penaltı olmadığını dile getirdi.

Ahmet Çakar penaltı dedi, Trio ekibi karşı çıktı! Batrakov'un pozisyonu tartışma yarattı
Burak Kavuncu

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde tartışma yaratan penaltı pozisyonu için Ahmet Çakar ile Trio ekibinden farklı değerlendirmeler geldi. Ahmet Çakar penaltı verilmesi gerektiğini savunurken Markus Merk ve Bülent Yıldırım, pozisyondaki temasın doğal olduğunu belirterek penaltı kararına karşı çıktı.

AHMET ÇAKAR'DAN ATİLLA KARAOĞLAN'A SERT ELEŞTİRİ

Ahmet Çakar penaltı dedi, Trio ekibi karşı çıktı! Batrakov un pozisyonu tartışma yarattı 1

Ahmet Çakar, derbinin ardından yaptığı değerlendirmede hakem Atilla Karaoğlan'ın iki kritik hata yaptığını öne sürdü. Çakar, Skriniar'ın maçın başında sarı kart görmesi gerektiğini savunarak, bu kararın ilerleyen dakikalarda Fenerbahçe'nin oyuncusunun ikinci sarı karttan oyun dışında kalmasına yol açabileceğini belirtti.

Çakar, ikinci yarıda Batrakov'a yapılan müdahalede de penaltı verilmesi gerektiğini ifade ederek, "VAR müdahalesi olmayınca da penaltı kaynadı gitti" sözleriyle hakem yönetimini eleştirdi.

MARKUS MERK: "UFAK BİR TEMAS..."

Ahmet Çakar penaltı dedi, Trio ekibi karşı çıktı! Batrakov un pozisyonu tartışma yarattı 2

Markus Merk, Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde tartışma yaratan pozisyonu değerlendirdi. Pozisyonda temas olduğunu belirten Merk, iki futbolcunun da aynı anda topa hamle yaptığını vurgulayarak, “Ufak bir temas gerçekleşmiş. Bana göre penaltı yok” ifadelerini kullandı.

TRİO EKİBİNDEN PENALTI POZİSYONUNA FARKLI YORUM

Ahmet Çakar penaltı dedi, Trio ekibi karşı çıktı! Batrakov un pozisyonu tartışma yarattı 3

Bülent Yıldırım da pozisyonda yaşanan temasın futbolun doğal akışı içerisinde değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. İki oyuncunun da topa müdahale etmek istediğini belirten Yıldırım, “Bu futbol içinde olan bir temas. Penaltı değil” diyerek Markus Merk ile aynı görüşü paylaştı.

DERBİNİN HAKEM KARARLARI TARTIŞILMAYA DEVAM EDİYOR

Ahmet Çakar penaltı dedi, Trio ekibi karşı çıktı! Batrakov un pozisyonu tartışma yarattı 4

Ahmet Çakar'ın Skriniar pozisyonunda sarı kart ve Batrakov pozisyonunda penaltı verilmesi gerektiği yönündeki değerlendirmesine karşılık, Trio ekibinin Skriniar müdahalesine ilişkin yorumları farklı bir bakış açısı ortaya koydu. Derbinin ardından Atilla Karaoğlan'ın kararları futbol kamuoyunda tartışılmayı sürdürüyor.

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Ahmet Çakar penaltı fenerbahçe galatasaray Trio programı
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