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Derbinin kahramanı Osimhen'den şaşırtan itiraf! "Başka kulüpte olsa kıskanırdım"

Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe'yi RAMS Park'ta 2-1 yenen Galatasaray'da gecenin öne çıkan ismi Victor Osimhen oldu. Attığı gollerle sarı-kırmızılılara üç puanı kazandıran Nijeryalı yıldız, derbi zaferini değerlendirirken hem taraftara hem de takım arkadaşı Aleksey Batrakov'a özel bir parantez açtı.

Derbinin kahramanı Osimhen'den şaşırtan itiraf! "Başka kulüpte olsa kıskanırdım"
Burak Kavuncu
Alexey Batrakov

Alexey Batrakov

RUS Rusya
Yaş: 21 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ettiği derbide attığı gollerle galibiyetin mimarı olan Victor Osimhen, karşılaşmanın ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"HAK ETTİĞİMİZ BİR GALİBİYET ALDIK"

Derbinin kahramanı Osimhen den şaşırtan itiraf! "Başka kulüpte olsa kıskanırdım" 1

Derbi galibiyetinin şampiyonluk yarışındaki önemine dikkat çeken Osimhen, büyük maçları kazanmanın hedeflerine ulaşma yolunda belirleyici olduğunu söyledi. Nijeryalı golcü, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Şampiyon olmak için derbileri kazanmak önemli. Bu büyük derbiyi kazanıp 3 puanı almayı başardık. Mutluyuz; takımdan, performanstan ve taraftardan dolayı. Taraftarımız hem rakibi baskı altına aldı hem bizi çok iyi destekledi. Hocanın taktiklerini doğru şekilde uyguladık. Hak ettiğimiz bir 3 puan kazandık.”

"BU KULÜP İÇİN HER ŞEYİMİ VERECEĞİM"

Derbinin kahramanı Osimhen den şaşırtan itiraf! "Başka kulüpte olsa kıskanırdım" 2

Galatasaray'a olan bağlılığını da dile getiren yıldız futbolcu, maç öncesinde hakkında yapılan konuşmalara rağmen odağını değiştirmediğini belirtti. Sosyal medyada yazılanlardan ziyade taraftarın desteğine önem verdiğini vurgulayan Osimhen, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ben bu kulübü seviyorum. Bu kulüp için her şeyimi vereceğim. Sosyal medyayı önemsemiyorum. Ben taraftarı görüyorum. Galatasaray taraftarı geldiğimden beri hep arkamda, hep desteklediler. Önemsiz şeylere değil taraftarın desteğine odaklanıyorum. Ben takımıma bakıyorum. Daha büyük başarılara imza atacağımıza inanıyorum.”

BATRAKOV'A ÖVGÜ: "BAŞKA KULÜPTE OLSA KISKANIRDIM"

Derbinin kahramanı Osimhen den şaşırtan itiraf! "Başka kulüpte olsa kıskanırdım" 3

Osimhen'in açıklamalarında en çok dikkat çeken bölüm ise takım arkadaşı Aleksey Batrakov hakkında söyledikleri oldu. Rus futbolcunun yalnızca sahadaki yetenekleriyle değil, karakteri ve takıma uyumuyla da kendisini etkilediğini belirten Nijeryalı yıldız, Batrakov'un kısa sürede Galatasaray'a adapte olmasını takdir etti.

Batrakov'un kendisine koşu yolları konusunda yardımcı olduğunu anlatan Osimhen, genç futbolcuya duyduğu hayranlığı şu sözlerle ifade etti:

“Batrakov çok sıra dışı, inanılmaz bir oyuncu ve inanılmaz bir insan. Soyunma odasında da iyi izlenimler veriyor. Ülkeyle, Galatasaray ile ilgili her şeyi öğrenmeye çalışıyor. Galatasaray efsanelerini öğrenmeye çalışıyor. İki senedir buradaymış gibi ama halbuki iki aydır burada.”

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"NEREYE GİDERSEM NE YAPACAĞINI ANLADIM"

Derbinin kahramanı Osimhen den şaşırtan itiraf! "Başka kulüpte olsa kıskanırdım" 4

Batrakov'un önceki kulüplerindeki maçlarını da takip ettiğini söyleyen Osimhen, takım arkadaşının oyun anlayışını kısa sürede çözdüğünü ve saha içinde kendisine önemli katkı sağladığını belirtti.

Nijeryalı yıldız, Batrakov'un performansına ilişkin sözlerini şu ifadelerle tamamladı:

“Batrakov'un önceki maçlarını izledim ve nereye gidersem ne yapacağını anladım. Eski kulüplerinde diğer forvetlerle bağını izledim. Bana yapabileceğim koşuları anlattı. Başka kulüpte olsa kıskanırdım. Umarım sakatlanmaz ve yardıma devam eder. Bütün iyi dileklerim onunla.”

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Anahtar Kelimeler:
fenerbahçe galatasaray Victor Osimhen Aleksey Batrakov
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