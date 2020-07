250 Seyahat Acentası Arkeoloji Müzesini Gezdi

“Böyle organizasyonları çok önemsiyoruz”

Aydın Arkeoloji Müzesi Müdürü Abdulbari Yıldız ise; "Bugün birçok ilimizden gelen TÜRSAB üyelerini ağırladık ve yaklaşık 1,5 saatlik bir tanıtım gezisi düzenledik. Gelen misafirlerimize Aydın Müzemizin hatıra sikkesini bastırdık ve hediye ettik. Bu tür organizasyonları çok önemsiyoruz ve bu tür organizasyonlarla birlikte ilimize gelecek ziyaretçi sayısında büyük bir artış olacağına inanıyoruz” dedi. Aydın Arkeoloji Müzesi hakkında da bilgi veren Yıldız; “Müzemizde 60 bin eser bulunmakta. Bunları yüzde 10’unu sergiliyoruz fakat her sene müzemizde düzenlemeler yaparak gelen misafirlerimizin daha farklı eserler görmesini sağlıyoruz. Müzemizde sadece eser sergilemesi yapmıyoruz. Aynı zamanda her ayın ilk Perşembe gününde konferanslar düzenliyoruz. Çocuklarımızda müze bilinci oluşturmak ve müzelere gelmesini sağlamak amacıyla da her hafta Çarşamba günü de çocuk etkinliklerimiz oluyor. Kısacası insanlarımızın müzelere sadece sergilenen eserleri görmek amacıyla değil bir kültürel faaliyet içerisinde gelmelerini sağlamayı hedefliyoruz” dedi.

TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Bilir ve Bölge Temsil Kurulu Başkanı Eda Yurtcan, gezinin gerçekleştirilmesi aşamasındaki desteklerinden dolayı Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Umut Tuncer’e teşekkür plaketi verdi.