Kadıköy'de 4 gollü şova "Szymanski" gölgesi! Maç bitti, ipler koptu

Fenerbahçe'nin Konyaspor'u 4-0 gibi farklı bir skorla devirdiği gecede stat bayram yerine dönerken, Sebastian Szymanski'nin hareketi kafaları karıştırdı. Devre arasında takımdan ayrılacağı konuşulan Polonyalı yıldız, galibiyet üçlüsüne katılmayarak direkt soyunma odasının yolunu tuttu. Taraftarın sabrı taştı, veda fitili ateşlendi!

Emre Şen
Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe, taraftarı önünde Konyaspor'u ağırladı. Sarı-lacivertliler, rakibini 4 golle uğurlayıp gövde gösterisi yaparken, maçın bitiş düdüğüyle birlikte yaşananlar galibiyetin önüne geçti. Başrol ise son haftaların tartışılan ismi Sebastian Szymanski'ydi.

TAKIM TRİBÜNE, O TÜNELE!

Hakemin bitiş düdüğünün ardından tüm takım orta sahada toplanıp klasikleşen galibiyet sevincini yaşamak üzere tribünlere yöneldi. Ancak kameralar o anlarda şok bir detayı yakaladı.

Takım arkadaşları galibiyeti kutlarken, Sebastian Szymanski kutlamalara katılmayı reddetti. Polonyalı futbolcunun başı öne eğik bir şekilde, kimseyle konuşmadan direkt soyunma odası tüneline girmesi "ayrılık kesinleşti" yorumlarına neden oldu.

TARAFTARIN SABRI TAŞTI: "YOLUN AÇIK OLSUN"

Szymanski'nin bu tavrı, Fenerbahçe taraftarının tepkisini çekti. Sosyal medyada örgütlenen sarı-lacivertli futbolseverler, takımın en mutlu gününde bu tavrı sergileyen oyuncuya kapıyı gösterdi. Yapılan yorumlarda, "Kafasında bitirmiş", "Ocak ayında vedalaşılmalı" görüşleri hakim oldu.

BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI

Geçtiğimiz sezonun yıldızı olan ancak bu sezon büyük bir düşüş yaşayan Szymanski, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 23 maçta sadece 2 gol ve 2 asistlik katkı verebildi.

