1 milyonluk yatırımla tavuk çiftliği kurmuştu! Coşkun Sabah sektörü bıraktı

Sanatçı Coşkun Sabah parasını bambaşka bir sektöre yatırmıştı. Coşkun Sabah, yumurta sektörüne girmiş ve büyük de bir yatırım yapmıştı.

Sabah 2021'de yapığı açıklamada “Eskişehir’deki tesisimizi 1 milyon 300 bin liralık bir yatırım bütçesiyle kurduk. 2 bin metrekare kapalı alana sahip tesiste 15 bin yarka cinsi tavuğumuz var. Günlük 15 bin, aylık ise yaklaşık 450 bin yumurta üretimi planlıyoruz" demişti.

Bir süre bu sektörde yer alan şarkıcı ortağı tarafından da 500 bin liralık dolandırılmıştı. Yine de işine devam eden Sabah daha fazla dayanamadı.

Coşkun Sabah katıldığı bir davette yumurta sektörünü bıraktığını şu sözlerle açıkladı:

"Tavuk 19 ay yumurtlar sonra yumurtadan kesilir yenisini almak lazım. 19 ay yumurtladı paramızı kazandık tabi çalmalar çırpmalar gani. Yenisini almak yerine bırakmayı tercih ettim. Müzik sektörü keyifli çalışıp zarfımızı alıyoruz."