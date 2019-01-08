26.000 TL fiyat etiketi ile dikkat çekiyor

Görüntüleme teknolojileri fiyatları ile maalesef ki şu an herkesin erişebileceği seviyeye gelemedi. 4K monitörlerin fiyatlarıyla dudak uçuklattığı bugünlerde bir de buna HDR teknolojisi eklendi ve fiyatlar 3 katına çıktı. HDR‘ın değerinden fazla pahalı olduğu günümüzde bugün HP Omen X Emperium modeli tanıtıldı.

Oyunculara hitap eden Omen X Emperium, 4.999 dolar yani 26.000 TL fiyatı ile dikkat çekiyor. 4K çözünürlüğünde HDR deneyim sunan bu monitör 65 inç büyüklüğünde. TV kategorisinde yer alsa yanlış olmayacak olan Omen X Emperium G-Sync desteği ve 144 Hz ekran tazeleme oranına sahip.

Üç adet HDMI 2.0 portu, bir adet DisplayPort, iki adet USB ve iki adet de şarj amaçlı USB portu ile gelen monitör, tasarımı ile Omen serisine yakışır bir görünüm sunuyor. Son olarak bu monitörde üç adet stereo amplifikatör olduğunu ve oldukça güçlü bir ses sunduğunu belirtelim.

Anthem için yeni bir video daha yayınlandı

