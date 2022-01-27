26 Ocak reyting sonuçları açıklandı! Kuruluş Osman mı Survivor mı birinci oldu?

Reyting sonuçları araştırılıyor. 26 Ocak'ta ekranlarda Kanunsuz Topraklar, Kuruluş Osman, Survivor 2022 All Star gibi iddialı yapımlar yer aldı. Bu yapımlardan hangilerinin reyting sonuçlarında üst sıralarda yer aldığı merak konusu oldu. İşte 26 Ocak reyting sonuçları!
25 Ocak'ta TOTAL İlk 10 Program'da birinci olan yapım Survivor All Star 2022, AB İlk 10 Program ve 20+ABC1 İlk 10 Program'da birinci olan yapım FOX Ana Haber olmuştu. Peki 26 Ocak reyting sonuçları açıklandı mı? İşte 26 Ocak reyting sonuçları!
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