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27 Ekim reyting sonuçları! Hangi dizi, film veya program reytinglerde birinci oldu?

28.10.2021 11:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

27 Ekim Çarşamba akşamı MasterChef Türkiye, Kuruluş Osman, Kanunsuz Topraklar ve Sadakatsiz gibi yapımlar televizyonda yayınlandı. Günlük olarak yayınlanan yapımların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülüyor.

27 Ekim reyting sonuçları! Hangi dizi, film veya program reytinglerde birinci oldu?

Dün yayınlanan programların reyting sonuçları TİAK tarafından açıklandı. 27 Ekim 2021 Çarşamba akşamı Kanal D'de Sadakatsiz, ATV'de Kuruluş Osman, FOX TV’de Kanunsuz Topraklar, Star TV’de Deliha, Show TV’de Hızlı ve Öfkeli 6, TRT 1'de Dünya Hali ve Tv8'de MasterChef Türkiye gibi yapımlar, reytinglerde üst sıraları zorladı.

27 EKİM ÇARŞAMBA REYTİNG SONUÇLARI

27 Ekim 2021 Çarşamba günü yayınlanan dizi, program ve haberlerin reyting sonuçları açıklandı.

Total izleyici grubunda birinciliği Kuruluş Osman, ikinciliği Sadakatsiz, üçüncülüğü Esra Erol'da aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Sadakatsiz, ikinci sırada Kuruluş Osman, üçüncü sırada MasterChef Türkiye yer aldı.

27 Ekim reyting sonuçları! Hangi dizi, film veya program reytinglerde birinci oldu?

Not: TİAK'ın aldığı karar nedeniyle reyting sonuçlarının detaylarını ve ilk 100 program sıralamasını yayınlayamıyoruz.

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