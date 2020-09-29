YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kütahya
  4. 27 yıllık çiftçi, ilçenin yerli kavun ve patates deposu

27 yıllık çiftçi, ilçenin yerli kavun ve patates deposu

KÜTAHYA HABERLERİ  | 29.09.2020 11:49 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde Fahrettin Demir isimli 27 yıllık çiftçi kiraladığı arazilerde patates ve kavun yetiştirerek ilçenin adeta yerli kavun ve patates deposu haline geldi.İlçede her yıl 100 dönümü aşkın arazi kiralayarak özellikle kavun ve patates ekimi yaptığını söyleyen Fahrettin Demir,” Bu yıl kiraladığım 40 dönüm alana kavun, 60 dönüm alana patates ekimi yaptım.

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde Fahrettin Demir isimli 27 yıllık çiftçi kiraladığı arazilerde patates ve kavun yetiştirerek ilçenin adeta yerli kavun ve patates deposu haline geldi.
İlçede her yıl 100 dönümü aşkın arazi kiralayarak özellikle kavun ve patates ekimi yaptığını söyleyen Fahrettin Demir,” Bu yıl kiraladığım 40 dönüm alana kavun, 60 dönüm alana patates ekimi yaptım. Kavununun sulamasını damlama, patatesi ise yağmurlama sistemi ile gerçekleştiriyorum. Uyguladığım iyi tarım sayesinde ürünlerde kalite ve verim artıyor. Bu yıl patateste 150 ton, kavunda ise 70 ton dolaylarında ürün bekliyorum. Yetiştirdiğim doğal lezzetli kavun ve patatesleri ilçe pazarında ya da pazarcı esnafına satarak geçimimi sağlıyorum. Yetiştirdiğim ürünler kendi doğal lezzetinde olduğundan halk ve pazarcı esnafı tarafından tercih edilmektedir. Bilinçli tarıma yatırım amacıyla sürekli zirai aletler satın alıyor, böylelikle işçilik maliyetlerini en aza indiriyorum. Modern tarımın en yüksek verim ile en yüksek geliri elde etmeyi sağladığı bir gerçek” diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Yeni ve değişik' diyerek duyurdu! Koronavirüsün bir belirtisi daha ortaya çıktı 'Yeni ve değişik' diyerek duyurdu! Koronavirüsün bir belirtisi daha ortaya çıktı
Kütahya’da feci kaza: 2 yaralıKütahya’da feci kaza: 2 yaralı
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Başkan Sayan’ın büyük projesi hayat buluyor
Başkan Sayan’ın büyük projesi hayat buluyor
Manisa’da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü
Manisa’da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü
Jandarma uygulamasında 12 silah ve 1 çalıntı araç yakaladı
Jandarma uygulamasında 12 silah ve 1 çalıntı araç yakaladı
İzmir'de bir erkek tartıştığı kadını bıçakla yaraladı
İzmir'de bir erkek tartıştığı kadını bıçakla yaraladı
Restoranda çıkan kavgada kan aktı; 1 ölü 1 yaralı
Restoranda çıkan kavgada kan aktı; 1 ölü 1 yaralı
İlk bin ihracatçı listesinde 18 Kayseri Firması Yer Aldı
İlk bin ihracatçı listesinde 18 Kayseri Firması Yer Aldı

Kütahya Namaz Vakitleri 29 Eylül Salı

İmsak
05:25
Sabah
06:47
Öğle
12:55
İkindi
16:15
Akşam
18:54
Yatsı
20:11

Kütahya Nöbetçi Eczaneler29 Eylül Salı

Kütahya Günes Eczanesi
Merkez
Sevgiyolu Eczanesi
Merkez
Lokman Eczanesi
Emet
Hayat Eczanesi
Gediz
Şule Eczanesi
Simav
Emek Eczanesi
Tavsanli
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Köylü ‘Yeni Sanayi Sitesi’ne karşı arazilerine sahip çıktı
Köylü ‘Yeni Sanayi Sitesi’ne karşı arazilerine sahip çıktı
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Başkan Güler yine uyardı; maske, mesafe ve temizlik...
Başkan Güler yine uyardı; maske, mesafe ve temizlik...
"Eklem ağrım var" diyen bamya tohumu alıyor
"Eklem ağrım var" diyen bamya tohumu alıyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.