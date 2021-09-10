YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. 28. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali'nde "Madama Butterfly" operası sahnelendi

28. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali'nde "Madama Butterfly" operası sahnelendi

10.09.2021 23:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

28. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali'nde "Madama Butterfly" operası sahnelendi

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünce Antalya'daki Aspendos Antik Tiyatro'da düzenlenen 28. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali'nde "Madama Butterfly" operası sahnelendi.

Aspendos Antik Tiyatro'da 4 Eylül'de 4. Murat operasıyla başlayan festival kapsamında, Japon kızı Cio Cio San ile Amerikan subayı Pinkerton'un aşklarının anlatıldığı "Madama Butterfly" operası sanatseverlerle buluştu.

Ünlü besteci Giacomo Puccini'nin çarpıcı kadın karakteri Madama Butterfly’ın duygularını en yoğun biçimde ortaya koyduğu, sevilen aryalarının seslendirildiği operayı rejisör Yiğit Günsoy sahneye koydu.

Eser, Tulio Gagliardo Varas yönetimindeki Antalya Devlet Opera ve Balesi Orkestrası ile şefliğini Mahir Seyrek'in yaptığı Antalya Devlet Opera ve Balesi Korosu eşliğinde sahneye taşındı.

Japon ve Amerikan kültürlerinin buluştuğu öyküde aşkı, reddedilişi, umutsuzluğu, acıyı, gururu ve yok oluşu yaşayan "Madama Butterfly"ı Güney Koreli konuk sanatçı soprano Lilla Lee, yaşama devam etmeyi seçen Pinkerton'u ise tenor Erdem Erdoğan seslendirdi.

Eserde Sharpless'i Serhat Konukman, Suzuki'yi Medine Tuganova, Goro'yu Fatih Şanal, Bonzo'yu Toygarhan Atuner, Yamadori'yi Mehmet Ali Tutar, Kate'yi Tuğçe Oğuzülgen, komiseri Erdi Can Aybaş ve nikah memurunu ise Enis Ok canlandırdı.

Yerli ve yabancı çok sayıda sanatseverin izlediği operanın sonunda sanatçılar ayakta alkışlandı.

Festival, 15 Eylül'de "3 Soprano-3 Tenor" konseriyle sürecek.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
2. Dünya Savaşı'ndan kalma bomba bulundu2. Dünya Savaşı'ndan kalma bomba bulundu
Şaşkına çeviren görüntü! E-5'ten uçak geçtiŞaşkına çeviren görüntü! E-5'ten uçak geçti
Antalya'da otelde 1498 litre sahte bandrollü içki ele geçirildiAntalya'da otelde 1498 litre sahte bandrollü içki ele geçirildi
Anahtar Kelimeler:
antalya Kültür ve Turizm Bakanlığı

Antalya Namaz Vakitleri 10 Eylül Cuma

İmsak
05:07
Sabah
06:28
Öğle
12:59
İkindi
16:33
Akşam
19:20
Yatsı
20:37

Antalya Nöbetçi Eczaneler10 Eylül Cuma

Cem Eczanesi
Muratpasa
Funda Eczanesi
Muratpasa
Gököz Eczanesi
Muratpasa
Sıhhat Eczanesi
Muratpasa
Termessos Eczanesi
Muratpasa
Verimli Eczanesi
Muratpasa
Arpek Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Kayserispor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü

Kayserispor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

İttifak Holding Konyaspor, Altay maçının hazırlıklarını sürdürüyor

İttifak Holding Konyaspor, Altay maçının hazırlıklarını sürdürüyor

Sivasspor, Fenerbahçe maçına odaklandı

Sivasspor, Fenerbahçe maçına odaklandı

ŞOK Marketler'den yeni limitsiz ev interneti hizmeti

ŞOK Marketler'den yeni limitsiz ev interneti hizmeti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.