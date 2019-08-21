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286 bin TL'lik iPhone 11 göz kamaştırdı!

Betül Kurucu Betül Kurucu
TEKNOLOJİ  | 21.08.2019 08:53 | Son Güncelleme

Caviar şirketi benzersiz bir iPhone 11 akıllı telefon serisini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Fiyatı dudak uçuklatan iPhone modelini diğer telefonlardan ayıran özelliği ise insanlığın ilk uzay uçuşu anısına hazırlanmış olması.

ABD merkezli teknoloji devi Apple Eylül ayında iPhone 11 adını alması beklenen yeni iPhone modelini tanıtacak.

Apple henüz yeni iPhone modellerini tanıtmasa da merakla beklenen modelin lüks versiyonu yapıldı. Telefonlar için ince işçilik çıkararak onları özel taşlarla süsleyen aksesuar markası Caviar, iPhone 11 için düğmeye bastı ve şimdiden ön sipariş almaya başladı.

NEDEN BU KADAR PAHALI?

Fiyatı ise 50 bin 670 dolar yani 286 bin TL! iPhone 11 Universe Diamond'ı bu kadar pahalı yapan ise gerçek göktaşı ve ay parçalarının yanı sıra bazı değerli taşları bünyesinde barındırması.

Üretici, uzay temasından ilham alan tasarım vizyonunu sunuyor. Daha da ilginci bu modelden sadece bir adet üretilecek olması. Yani kapanın elinde kalacağı söylenebilir. Ancak şirketin 4800 dolar gibi daha uygun fiyatlarla sattığı özel iPhone modelleri de olacak.

İNSANLIĞIN İLK UZAY UÇUŞU ANISINA HAZIRLANDI

Bu model geçtiğimiz günlerde 50. yılı kutlanan, ay yüzeyine yapılan insanlı ilk uzay uçuşu anısına hazırlanan Apollo 11.

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Anahtar Kelimeler:
iPhone 11 telefon

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