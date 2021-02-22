287 nüfuslu köy için su arama çalışmaları başlatıldı

Kütahya’nı Şaphane ilçesine bağlı Gaipler köyünde İl Özel İdaresi tarafından su arama çalışmalarına başlandığı bildirildi.

Şaphane ilçe merkezine 10 kilometre mesafede ve 287 nüfuslu Gaipler köyünün su sorununu çözmek için Kütahya İl Özel İdaresi tarafından gerekli çalışmaların başladığı ve kısa sürede çalışmaların tamamlanarak köye su verileceği açıklandı.

Şaphane AK Parti İl Genel Meclisi üyeleri yaptıkları açıklamada, ’’Gaipler köyümüze yakın bir alanda sondaj çalışmalarımız bugün itibarı ile başladı. Kısa sürede köyümüzün ihtiyacı olan suyu çıkarıp köylümüzün hizmetine sunacağız. Su kullanırken israftan kaçınmak günümüzde çok önemli. Bu hizmetin Gaipler köyüne hayırlı olmasını diliyorum’’ dediler.

