YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kütahya
  4. 287 nüfuslu köy için su arama çalışmaları başlatıldı

287 nüfuslu köy için su arama çalışmaları başlatıldı

22.02.2021 10:33 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kütahya’nı Şaphane ilçesine bağlı Gaipler köyünde İl Özel İdaresi tarafından su arama çalışmalarına başlandığı bildirildi.Şaphane ilçe merkezine 10 kilometre mesafede ve 287 nüfuslu Gaipler köyünün su sorununu çözmek için Kütahya İl Özel İdaresi tarafından gerekli çalışmaların başladığı ve kısa sürede çalışmaların tamamlanarak köye su verileceği açıklandı.Şaphane AK Parti İl Genel Meclisi üyeleri yaptıkları açıklamada, ’’Gaipler köyümüze yakın bir alanda sondaj çalışmalarımız bugün itibarı ile başladı.

Kütahya’nı Şaphane ilçesine bağlı Gaipler köyünde İl Özel İdaresi tarafından su arama çalışmalarına başlandığı bildirildi.
Şaphane ilçe merkezine 10 kilometre mesafede ve 287 nüfuslu Gaipler köyünün su sorununu çözmek için Kütahya İl Özel İdaresi tarafından gerekli çalışmaların başladığı ve kısa sürede çalışmaların tamamlanarak köye su verileceği açıklandı.
Şaphane AK Parti İl Genel Meclisi üyeleri yaptıkları açıklamada, ’’Gaipler köyümüze yakın bir alanda sondaj çalışmalarımız bugün itibarı ile başladı. Kısa sürede köyümüzün ihtiyacı olan suyu çıkarıp köylümüzün hizmetine sunacağız. Su kullanırken israftan kaçınmak günümüzde çok önemli. Bu hizmetin Gaipler köyüne hayırlı olmasını diliyorum’’ dediler.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Boşanıyorlar! Boşanıyorlar!
Valilik duyurdu! Bir ilde eğitime kar engeliValilik duyurdu! Bir ilde eğitime kar engeli
1/

Kütahya Namaz Vakitleri 22 Şubat Pazartesi

İmsak
06:14
Sabah
07:36
Öğle
13:19
İkindi
16:21
Akşam
18:51
Yatsı
20:08

Kütahya Nöbetçi Eczaneler22 Şubat Pazartesi

Aykut Eczanesi
Merkez
Değirmen Eczanesi
Merkez
Demıral Eczanesi
Merkez
Ertekin Eczanesi
Merkez
Esra Eczanesi
Merkez
İnci Eczanesi
Merkez
Nida Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
Kütahya ECZANELER
Kütahya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Kayserispor 23 futbolcuyla gitti

Kayserispor 23 futbolcuyla gitti

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Bursa için sarı uyarı

Bursa için sarı uyarı

Kar ilçede çatıları çökertti

Kar ilçede çatıları çökertti

BANÜ’de yüz yüze eğitim başlıyor

BANÜ’de yüz yüze eğitim başlıyor

Diğer Haberler

"Karamsarlığa ve ümitsizliğe kapılmayan"

"Karamsarlığa ve ümitsizliğe kapılmayan"

Köyde kan bağışı kampanyası

Köyde kan bağışı kampanyası

Altıntaş Zafer OSB’de altyapı çalışmaları

Altıntaş Zafer OSB’de altyapı çalışmaları

Kuruma tehlikesi altındaki Efir Göleti, son yağışlardan sonra tekrar doldu

Kuruma tehlikesi altındaki Efir Göleti, son yağışlardan sonra tekrar doldu

Kuruma tehlikesi altındaki Efir Göleti, son yağışlardan sonra tekrar doldu

Kuruma tehlikesi altındaki Efir Göleti, son yağışlardan sonra tekrar doldu

Polisten ’Çakarlı araç’ denetimi

Polisten ’Çakarlı araç’ denetimi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.