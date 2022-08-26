YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çanakkale
  4. 288. Geleneksel Çardak Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan Cengizhan Şimşek oldu

288. Geleneksel Çardak Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan Cengizhan Şimşek oldu

26.08.2022 22:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

288. Geleneksel Çardak Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan Cengizhan Şimşek oldu

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Lapseki'de bu yıl 288'incisi düzenlenen Geleneksel Çardak Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı Cengizhan Şimşek elde etti.

İlçeye bağlı Çardak beldesinde düzenlenen etkinliğe 615 güreşçi katıldı. Finalde Cengizhan Şimşek ile Nedim Gürel karşılaştı. Kıran kırana geçen geçen mücadelede altın kemerin sahibi Cengizhan Şimşek oldu.

Cengizhan Şimşek'e altın kemerini CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek takdim etti.

Organizasyonun güreş ağalığını, iş insanı Mesut Öner ile yarışan eski ağa Seyhan Aslan bir milyon lira bedelle kazandı.

Güreşleri, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Geylan, Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Lapseki Kaymakamı Emre Öztürk, Lapseki Belediye Başkan Vekili Beyti Doğan, Çardak Belediye Başkanı Metin Semerci ile çok sayıda vatandaş izledi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, Çanakkale'de konuştu:HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, Çanakkale'de konuştu:
GÜNCELLEME - Şarkıcı Gülşen, hakkındaki soruşturma kapsamında gözaltına alındıGÜNCELLEME - Şarkıcı Gülşen, hakkındaki soruşturma kapsamında gözaltına alındı
Gaziantep FK, Antalyaspor maçının hazırlıklarını tamamladıGaziantep FK, Antalyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı
Anahtar Kelimeler:
Çanakkale Cengizhan Şimşek yağlı güreş

Çanakkale Namaz Vakitleri 26 Ağustos Cuma

İmsak
04:58
Sabah
06:29
Öğle
13:21
İkindi
17:05
Akşam
20:04
Yatsı
21:29
Çanakkale ECZANELER
Çanakkale ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Markette cinsel tacize uğradı! Kıyafeti uygunsuz bulununca...

Markette cinsel tacize uğradı! Kıyafeti uygunsuz bulununca...

Sosyal medya orucunu fena bozdu! Siyah bikinisiyle otoparkta...

Sosyal medya orucunu fena bozdu! Siyah bikinisiyle otoparkta...

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Arka koltuğunda yarı çıplak bir adam gördü! “Anlam veremedim”

Arka koltuğunda yarı çıplak bir adam gördü! “Anlam veremedim”

Cinsel ilişki seslerinden rahatsız oldu! İntikamını böyle aldı

Cinsel ilişki seslerinden rahatsız oldu! İntikamını böyle aldı

Topuk sorununuzu kökten çözecek...

Topuk sorununuzu kökten çözecek...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.