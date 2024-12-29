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  4. 29 Aralık Pazar akşamı hangi diziler var? Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TV8 yayın akışı

29 Aralık Pazar akşamı hangi diziler var? Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TV8 yayın akışı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
29.12.2024 08:38
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29 Aralık akşamı, TV ekranlarında eğlence dolu programlar izleyicileri bekliyor. Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TV8, TRT1 ve diğer ünlü kanalların yayın akışında hangi yapımlar var? İşte detaylar...

29 Aralık Pazar akşamı hangi diziler var? Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TV8 yayın akışı

29 Aralık Pazar akşamı, popüler televizyon kanallarında birbirinden heyecanlı diziler ve özel programlar izleyicileri bekliyor. Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TV8, TRT1 gibi ünlü kanalların yayın akışında hangi yapımlar yer alıyor, hangi programlar ne zaman başlayacak? 29 Aralık 2024 tarihli yayın akışında neler var?

Bu akşam hangi diziler yeni bölümleriyle ekranlara gelecek, hangi özel programlar izleyicileri ekrana kilitleyecek? 29 Aralık yayın akışında dikkat çeken tüm yapımlar hakkında merak ettiğiniz bilgileri burada bulabilirsiniz!

PAZAR AKŞAMI (BUGÜN) HANGİ DİZİLER VAR?

Bu akşam Show TV'de Deha'nın yeni bölümü var.

Now'da ise çok merak edilen Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar'ın 3. bölümü olacak.

sakir-pasa-ailesi-mucizeler-ve-skandallar-dizisi-yeni-tanitim-19112024-2-naunstdl

Atv'de bu akşam Kim Milyoner Olmak İster var.

Şakir Paşa Ailesi'ndeki ateşli sahneleri gündemde! "Ailemle izliyordum..." Şakir Paşa Ailesi'ndeki ateşli sahneleri gündemde! "Ailemle izliyordum..."

SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00
Siyah Kalp
10:00
Yılbaşı Sürprizi
13:00
Aslan Bacanak
15:30
Deha-Tekrar
18:25
Hafta Sonu Ana Haber
20:00
Deha- Yeni Bölüm
00:15
Kızılcık Şerbeti

ATV YAYIN AKIŞI
07: 30
atv’de Hafta Sonu
10: 00
Nihat Hatipoğlu ile Kur’an ve Sünnet
11: 20
Dizi TV
12:10
Bir Gece Masalı
15:30
Can Borcu
19: 00
atv Ana Haber
20: 00
Kim Milyoner Olmak İster?

KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00
Afili Aşk
08:30
Konuştukça
09:45
Magazin D Pazar
12:45
Evrim Akın İle Ev Gezmesi
13:45
Arda ile Omuz Omuza
14:45
Yalan
16:30
Annem Ankara
18:30
Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00
Titanik

NOW TV YAYIN AKIŞI
08.30
Çalar Saat Hafta Sonu
11.15
Ekonomi Arası
11.20
Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi
13.00
Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar
15:15
Leyla
15:45
Kızıl Goncalar
16:30
Hudutsuz Sevda
19.00
Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu
20.00
Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar- Yeni Bölüm

STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00
İki Aile
08:15
Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi
09:00
Ada Masalı
11:00
Tülin Şahin ile Moda
12:00
Vahe ile Evdeki Mutluluk
14:15
Aslı Özkaya İle Bir Şansım Olsa
15:15
Sen Ağlama İstanbul
19:00
Star Haber
20:00
Çok Güzel Hareketler 2
23:30
Sen Ağlama İstanbul

TV8 YAYIN AKIŞI
08:00
Türkiye'nin Doktorları
09:00
Gençlik Rüzgarı / Yeni Bölüm
10:00
Gazete Magazin / Yeni Bölüm
15:30
Ben Eşimi Bilmez Miyim / Yeni Bölüm
20:00
MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm

TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:40
Yedi Numara
7:20
Alpaslan: Büyük Selçuklu
10:00
Kod Adı Kırlangıç
11.45
Enine Boyuna
13.00
Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi
14.25
Lingo Türkiye
18:00
Şehrime Hoş Geldiniz
19.00
Ana Haber
20.00
Teşkilat

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