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  4. 29. Çankaya Evi’nin Temeli Öveçler’de atıldı

29. Çankaya Evi’nin Temeli Öveçler’de atıldı

ANKARA HABERLERİ  | 30.09.2020 10:25 | Son Güncelleme

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Projesiyle mahalleye değer katacak örnek bir Çankaya Evi’nin temelini atıyoruz.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Projesiyle mahalleye değer katacak örnek bir Çankaya Evi’nin temelini atıyoruz. Göreve başladığımda 14 olan Çankaya Evi sayısını 29’a çıkarıyoruz” dedi.
Çankaya Belediyesi yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Sancak Mahallesi Turan Güneş Bulvarı üzerinde içinde Çankaya Evi, Kütüphane, Diş Polikliniği, Mali Hizmetler Bürosu, Hoş Geldin Masası bulunacak yeni hizmet binasının temelini atan Çankaya Belediyesi, şimdi de Öveçler Çankaya Evi’nin temelini attı. Öveçler Çankaya Evi’nin temeli, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen tarafından atıldı. Pandemi dönemi olmasına rağmen Çankaya Belediyesinin hız kesmeden yatırımlarına devam ettiğini belirten Alper Taşdelen, “Projesiyle mahalleye değer katacak örnek bir Çankaya Evi’nin temelini atıyoruz. Göreve başladığımda 14 olan Çankaya Evi sayısı 5 mahalleye hizmet verecek olan Öveçler Çankaya Evi ile birlikte 29’a çıkıyor” dedi.

Projeler birbiri ardına geliyor
Yatırımların ara vermeden devam edeceğini belirten Taşdelen, Karapınar’da futbol, basketbol, fitness alanları bulunan spor parkı ile Karapınar’da bulunan Aile Sağlığı Merkezi ve muhtarlık binalarının yenileneceğinin müjdesini verdi. Taşdelen, aynı bölge için kapalı yüzme havuzu ve Çankaya Evi projelerinin de olduğunu belirtti. İncesu bölgesi için de kreş ve Çayyolu’na ek hizmet binasının müjdesini veren Taşdelen, önümüzdeki bahar aylarında başta Bademlidere olmak üzere pek çok projenin temelinin atılacağını ifade etti.

"Çankaya işçisine her zaman sahip çıkmıştır"
Çankaya Belediyesinin işçi sendikalarıyla karşılıklı imza attığı toplu iş sözleşmesine de değinen Taşdelen, “Örnek, ses getiren bir sözleşmeye imza attık. Yeni toplu iş sözleşmesi kazanımları itibariyle son dönemlerin en güzel sözleşmesi oldu. Çankaya Belediyesi pandemi dönemi de olsa, geliri de düşse emekçisine, işçisine her zaman sahip çıkmıştır. Kısa çalışma ödeneğine başvurmayan çok az belediyeden birisi de Çanka Beledisidir. Her zaman emekten emekçiden yana olduk, olmaya devam edeceğiz. Toplu iş sözleşmemizin hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.
Ankara Büyükşehir Belediyesi Öveçler Vadisi giriş kısmında Salkım Söğüt Sokak ile 1361. Sokak kesişiminde yapımına başlanan Öveçler Çankaya Evi, bin 242 metre alan üzerine inşa ediliyor. Yeni Çankaya Evi, 2 bodrum kat, zemin kat ve 1. kat olmak üzere toplam 4 katıyla hizmet verecek. Engelli vatandaşların kullanımına da uygun olarak tasarlanan merkezde her kata asansörle ulaşılabilmenin yanı sıra engelli vatandaşların kolay kullanımı için tuvaletler de yapılacak. Öveçler Vadisi’ni gören konumda 56 kişilik 110 metrekare büyüklüğünde kütüphanesi bulunacak Çankaya Evi’nde hobi ve kişisel gelişim kursları için derslikler ve çok amaçlı salon da yer alacak.

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