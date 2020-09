29. Çankaya Evi’nin Temeli Öveçler’de atıldı

"Çankaya işçisine her zaman sahip çıkmıştır"

Çankaya Belediyesinin işçi sendikalarıyla karşılıklı imza attığı toplu iş sözleşmesine de değinen Taşdelen, “Örnek, ses getiren bir sözleşmeye imza attık. Yeni toplu iş sözleşmesi kazanımları itibariyle son dönemlerin en güzel sözleşmesi oldu. Çankaya Belediyesi pandemi dönemi de olsa, geliri de düşse emekçisine, işçisine her zaman sahip çıkmıştır. Kısa çalışma ödeneğine başvurmayan çok az belediyeden birisi de Çanka Beledisidir. Her zaman emekten emekçiden yana olduk, olmaya devam edeceğiz. Toplu iş sözleşmemizin hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Öveçler Vadisi giriş kısmında Salkım Söğüt Sokak ile 1361. Sokak kesişiminde yapımına başlanan Öveçler Çankaya Evi, bin 242 metre alan üzerine inşa ediliyor. Yeni Çankaya Evi, 2 bodrum kat, zemin kat ve 1. kat olmak üzere toplam 4 katıyla hizmet verecek. Engelli vatandaşların kullanımına da uygun olarak tasarlanan merkezde her kata asansörle ulaşılabilmenin yanı sıra engelli vatandaşların kolay kullanımı için tuvaletler de yapılacak. Öveçler Vadisi’ni gören konumda 56 kişilik 110 metrekare büyüklüğünde kütüphanesi bulunacak Çankaya Evi’nde hobi ve kişisel gelişim kursları için derslikler ve çok amaçlı salon da yer alacak.