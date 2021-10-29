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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Diyarbakır ve çevre illerde kutlanıyor

29.10.2021 13:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Diyarbakır ve çevre illerde kutlanıyor

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır, Batman, Mardin, Şırnak, Elazığ ve Bingöl'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı.

Diyarbakır Valiliği önünde düzenlenen törende, Vali Münir Karaloğlu ve 7. Kolordu Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım, vatandaşların bayramını kutladı.

Törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı, öğrenciler tarafından şiirler ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu.

Vali Karaloğlu, Cumhuriyet'i kuran, bu uğurda şehit ve gazi olan kahraman ecdat ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü minnet ve şükranla yad ettiğini söyledi.

İnsanlık için düşünen, araştıran ve üreten fertler olmanın Cumhuriyet'e karşı borçları olduğunu belirten Karaloğlu, şöyle konuştu:

"Bu ocak bizim ocağımızdır. 7 düvele karşı birlikte kazandığımız varlık zaferimizdir. Dedelerimizin eseri, gelecek nesillerin emanetidir. Sınır boylarında, semalarımızda, diplomatik saldırılarda, darbe girişimlerinde, dahili ve harici düşmanlara karşı koruduğumuz, dahili ve harici düşmanlara rağmen geliştirmeye çalıştığımız Cumhuriyet, var olma ya da yok olma meselesidir. Yalnız bugün değil dün ve gelecekte var olma davasıdır. Onu gözümüz gibi korumak, bir seçenek değil, hepimiz için tek yoldur."

Halk oyunları gösterisi ve Büyükşehir Belediyesi bando ekibinin müzik dinletisinin ardından tören, resmi geçitle sona erdi.

Törene, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Oya Eronat ve Ebubekir Bal ile siyasi parti, kamu ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin yanı sıra Türk bayrakları taşıyan çok sayıda vatandaş katıldı.

- Batman

Batman'da kutlamalar Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Vali ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin, Valilikte protokol üyelerinin tebriklerini kabul etti.

Turgut Özal Bulvarı'nda devam eden programda, Vali Şahin ve Garnizon Komutanı Hava Seyrüsefer Albay İhsan Kaplan, vatandaşların bayramını kutladı.

Vali Şahin, yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in 98'inci yaş gününde Türkiye Cumhuriyeti'nin her yönüyle dünyanın en önde gelen, sözü dinlenen ve oyun kurucu kabul edilen büyük ülke olarak tarih sahnesinde hak ettiği yeri aldığını kaydetti.

Törene, AK Parti İl Başkanı Akif Gür, MHP İl Başkanı Kerem Demir, kamu kurumlarının yöneticileri, öğretmen ve öğrencilerin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

- Bingöl

Bingöl'de tören, sağanak nedeniyle Karşıyaka Spor Salonu'nda düzenlendi.

Vali Kadir Ekinci, konuşmasında, Cumhuriyet'in köklü kültür ve medeniyet birikiminde ilhamla, binlerce yıllık tecrübeden hareketle kurulmuş muazzam bir çatı olduğunu ifade etti.

Törende, öğrenciler tarafından şiirler okundu, dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

- Elazığ

Elazığ'da Yakup Kılıç Spor Salonu'nda düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Öğrencilerin şiirler okumasının ardından halk oyunları ve Elazığ Belediyesi mehteran takımı gösterisi sunuldu.

Vali Ömer Toraman, Cumhuriyet Bayramı'nın Türk milletinin bağımsızlık, övünç ve gurur günü olduğunu vurgulayarak, "Büyük Türk milleti, vatana kast eden işgalcilere karşı başlatmış olduğu Kurtuluş Savaşı'nı kahramanlıkla ve zaferle sonuçlandırarak Türkiye Cumhuriyeti'ni kurmuştur." dedi.

Törene, AK Parti Milletvekili Sermin Balık, CHP Milletvekili Gürsel Erol, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, 8. Kolordu Komutan Vekili Tuğgeneral Sadettin Alp Ergin, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Yıldız, kurum müdürleri, gaziler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

- Mardin

Mardin merkez Artuklu ilçesindeki Yeni Artuklu Spor Salonunda düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu.

Vali Mahmut Demirtaş, törende, İstiklal Harbi'nin sonucunda elde ettiği başarılarla işgalci devletlere büyük bir hezimet yaşatan milletin, bu muhteşem zaferi Cumhuriyet'le taçlandırdığını dile getirdi.

Törene, Cumhuriyet Başsavcısı Aydın Turhan, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Burhan Aktaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Coşkun Sel, İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut, askeri ve mülki erkan, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve bazı siyasi partilerin temsilcileri, şehit aileleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

- Şırnak

Şırnak Spor Salonunda düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Vali Ali Hamza Pehlivan, güçlerini milletten, beraberlikten ve tarihlerinden aldıklarına işaret ederek, "Eğer bu etkinliği burada huzurla, güvenle yapıyorsak, bu geçmişte kanlarını akıtan şehit ve gazilerimiz sayesindedir. Bugün de sınır boylarında, yurdumuzun her bölgesinde nöbet tutan kahraman Mehmetçiğimiz ve diğer güvenlik güçlerimiz sayesindedir. Allah onlardan razı olsun." diye konuştu.

Programda öğrenciler tarafından şiirler okundu, çeşitli gösteriler yapıldı.

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