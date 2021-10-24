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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel gösteri

24.10.2021 15:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel gösteri

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in Sivrihisar ilçesindeki Uluslararası Sportif Havacılık Merkezi Necati Artan Tesisleri'nde bir araya gelen yaklaşık bin kişi, Türk bayrağı koreografisi yaparak "Cumhuriyet" fotoğrafı çektirdi.

Ellerinde Türk bayrakları bulunan yaklaşık bin kişi, Şener'in 360 beygir gücündeki "Pitts S2-B" uçağının çevresinde hilal oluşturacak şekilde dizildi. Vatandaşlar her yıl gerçekleştirilen "Cumhuriyet" fotoğrafında yer aldı. Koreografi, drone ile çekildi.

Fotoğraf çekiminin ardından etkinliğe katılanlar, havacılık merkezi envanterinde yer alan "Turkish Delight" adlı 1940 model DC-3 ve T6 uçaklarıyla ilk kez uçuş deneyimi yaşadı. Etkinlikte, ayrıca Erdal Altay ile Kevser Öztürk'ün nikah töreni gerçekleştirildi.

Gösterinin ardından AA muhabirine açıklamada bulunan Organizasyon Komitesi Başkanı Senan Dergin, her yıl yaptıkları etkinlikler kapsamında yaklaşık bin kişiyle geleneksel "Cumhuriyet" fotoğrafını çektirdiklerini söyledi.

Etkinlikte, hava gösterilerinin yanı sıra vatandaşlarla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını coşkuyla kutladıklarını ifade eden Dergin, şunları kaydetti:

"Vatandaşlar tesise Türk bayraklarıyla geliyorlar. Bayrağı olmayanlara da biz temin ediyoruz. Yaklaşık bin kişi hilal oluşturuyor ve Türkiye'nin ilk kadın profesyonel akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener'in 'Kırmızı Pitss' uçağı da yıldız oluyor. Bu şekilde Türk bayrağı koreografisini oluşturuyoruz. Bu yıl tesis içinde bulunan kafemizin işletmecisi Erdal Altay ile Kevser Öztürk düzenlenen törenle evlendi. Kendileri ve bizim için de çok güzel bir anı oldu."

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