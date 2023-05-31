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29 milyon kaçak makaron ele geçirildi

31.05.2023 10:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana polisi yaptığı operasyonda yaklaşık 29 milyon boş ve dolu kaçak makaron ele geçirirken, 24 zanlı gözaltına alındı.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde belirlenen adreslere baskın yaptı, uygulama noktasında da şüpheli araçları durdurdu. Ekiplerin, adres ve araçlarda yaptığı aramalarda gümrük kaçağı 56 milyon 490 bin makaron, 2 milyon 559 bin 300 adet doldurulmuş makaron, 7 bin 540 paket sigara, 2 bin 140 kilogram tütün ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 24 şüpheli, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

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