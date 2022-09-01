29. TBD-HALICI Bilgisayarla Beste Yarışması başvuruları başladı

Türkiye'nin en uzun soluklu yarışmalarından biri olan "29. TBD-HALICI Bilgisayarla Beste Yarışması"na başvurular başladı.

Yarışmanın düzenleyicisi ve Halıcı AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Emrehan Halıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 29'uncusunu gerçekleştirecekleri yarışmanın bu yılki temasını "Yunus Emre" olarak belirlediklerini söyledi.

Yarışmanın, müzikal kalite açısından Türkiye'nin en önemli ve uzun soluklu yarışmalarından biri olduğunu aktaran Halıcı, "Yarışmanın tüm aşamaları elektronik ortamda gerçekleştirilmektedir. Yarışmacılar başvurularını videoya kaydedilmiş eserlerle internet üzerinden yapmaktadır." dedi.

Halıcı, şöyle devam etti:

"Bu sene yarışmacılardan bestelerini oluştururken sevginin ve hoşgörünün savunucusu, unutulmaz halk şairimiz Yunus Emre'nin duygu ve düşüncelerinden esinlenmeleri beklenmektedir. Genç yaratıcılara kendilerini özgürce ifade edebilecekleri bir ortam sunan yarışma tüm katılımcılara açık ve ücretsizdir. Yarışmaya katılacak eserlerin sözsüz olması akustik/elektronik bir çalgı veya insan sesi kullanılması gerekiyor. Besteciler sözsüz ve özgün üretimlerini görüntülü olarak kaydedecekler ve 14 Kasım'a kadar internet üzerinden ulaştırabilecekler. Yarışmada birinciye 10 bin, ikinciye 6 bin, üçüncüye 4 bin lira verilecek. Finale kalan 10 esere de çeşitli yazılım ürünleri hediye edilecek."

Emrehan Halıcı, Garo Mafyan'ın başkanı olduğu yarışma jürisinde İzzet Öz, Şeref Oğuz, Hakan Özer, Borga Parlar, Mehmet Okonşar, Artun Ertürk, Yavuz Durak, Rahmi Aktepe ve Özge Fışkın'ın yer aldığını bildirdi.

Yarışmanın finali sanal ödül töreni ile 16 Aralık 2022'de yapılacak.

