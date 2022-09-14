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29. Uluslararası Gıda ve İçecek İhtisas Fuarı, yerli ve yabancı şefleri Antalya'da buluşturacak

14.09.2022 10:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

29. Uluslararası Gıda ve İçecek İhtisas Fuarı, yerli ve yabancı şefleri Antalya'da buluşturacak

Yerli ve yabancı lezzet ustalarını bir araya getiren 29. Uluslararası Gıda ve İçecek İhtisas Fuarı (FoodProduck), gelecek yıl ocakta Antalya'da düzenlenecek.

Türkiye Aşçılar Federasyonu (TAFED) Başkanvekili Mustafa Erol ile Antalya Gastronomi Eğitimcileri Derneği (AGEB) Başkanı Mustafa Avcı, Antalya Fuarcılık İşletme ve Yatırım A.Ş. (ANFAŞ) Satış Müdürü Gökhan Küreli'yi ziyaret etti.

Erol, ziyarette yaptığı konuşmada, fuar hazırlıklarına başladıklarını bildirdi. Fuarın ANFAŞ Kongre ve Fuar Merkezi'nde 17-20 Ocak 2023'te gerçekleştirileceğini belirten Erol, Türkiye'den ve dünyanın birçok ülkesinden üst düzey şefleri Antalya'da tek çatı altında buluşturacaklarını kaydetti.

AGEB Yönetim Kurulu Başkanı Avcı da çeşitli etkinliklerle renkli bir fuar düzenlemeyi planladıklarını belirtti.

ANFAŞ Satış Müdürü Küreli ise fuara 50 binden fazla profesyonel ziyaretçiyi beklediklerini bildirdi.

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