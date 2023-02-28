29 yıl önce kainatın en güzel kadını seçilmişti! Son haliyle yine büyüledi

Bundan tam 29 yıl önce dünya güzeli seçilerek herkesin tanıdığı bir isim haline gelen Hintli yıldız Aishwarya Rai son haliyle yine büyüledi. Şimdilerde 50 yaşında olan dünyaca ünlü yıldız, son haliyle bakana bir daha baktırdı.

Aishwarya Rai, 11 Kasım 1973 yılında Hindistan’ın Karnataka eyaletinin başşehri olan Mangalore şehrinde dünyaya geldi. 1994 yılında Dünya Güzellik Kraliçesi seçilerek tüm dikkatleri üzerine toplamayı başardı.

1997 yılında oynadığı ilk filmi, Mani Ratnam’ın yönettiği “Iruvar” iyi eleştiriler aldı ve Rahul Rawail’in yönetmenliğinde oynadığı “Aur Paar Ho Gaya” ona Umut Vaadeden Kadın Oyuncu ödülünü kazandırdı.

ABD, İngiltere, Çin, Rusya, İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri, İtalya, İspanya ve Fransa da dahil olmak üzere, dünyanın dört bir yanındaki ülkelerde, dergilere defalarca kapak oldu.

2004 yılında, Gurinder Chadha’nın yönettiği “Gelinim Olur Musun?” adlı, dünya çapında büyük bir başarıya imza atan filmde başroldeydi. Londra’daki Madame Tussaud Mumya Müzesi’nde mumyası yapılarak ölümsüzleşen ilk Hintli kadın oldu.

2007 İngiltere yapımı, "The Last Legion" filminde de Colin Firth ve Sir Ben Kingsley'le birlikte başrolde oynadı. Aishwarya Rai, ayrıca 50'den fazla filmde rol aldı.

İŞTE SON HALİ:

Aishwarya Rai 2007 yılında Hintli aktör Abhishek Bachchan ile dünyaevine girdi.

Bir dönem tüm dünyanın konuştuğu Hintli yıldız sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı fotoğrafları ile takipçilerinden övgü dolu yorumlar alıyor.





