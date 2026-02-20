Nihat Hatipoğlu 'nikah' sorusuna şaştı kaldı! ''Nasıl anlamamış ki?''

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte televizyon ekranlarının vazgeçilmez isimlerinden Nihat Hatipoğlu yeniden gündeme gelmeye başladı.

Atv ekranlarında iftar ve sahur programıyla izleyicisinin karşısına çıkan Nihat Hatipoğlu programda dini soruları da yanıtlıyor.

Hatipoğlu'na bir izleyicisinden; 'Evlenmeden önce evlendiğim kişi yaşını sakladı. 40 yaşındaysa 30 yaşındayım demiş. Bu nikah geçerli midir?' diye bir soru yöneltildi.

Nihat Hatipoğlu soruyu okurken 'çok ilginç bir soru' yorumunda bulundu ve soruyu okuduktan sonra da 'Kız nasıl anlamamış. yaşını küçük göstermiş. Evlenirken yaş saklamak yok. İsterse alsın istemezse almasın. Dürüstlük, samimiyet, doğruluk önemli olandır.' yanıtını verdi.