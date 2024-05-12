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  4. 3-0'lık Fenerbahçe mağlubiyeti sonrası Burak Yılmaz çok sinirlendi! "Ben Türk hakem istiyorum"

3-0'lık Fenerbahçe mağlubiyeti sonrası Burak Yılmaz çok sinirlendi! "Ben Türk hakem istiyorum"

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
12.05.2024 23:21
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Deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe'ye 3-0 mağlup olan Kayserispor'da teknik direktör Burak Yılmaz mücadelenin ardından yaptığı açıklamada federasyonun aldığı 'yabancı VAR' kararına yönelik eleştirilerde bulundu. İşte o sözler...

Kayserispor Teknik Direktörü Burak Yılmaz, Fenerbahçe'ye kaybettikleri karşılaşmanın ardından konuştu.

Burak Yılmaz, açıklamasında "Ben, Türk hakem istiyorum. VAR'da yabancı hakemi kabul etmiyorum." dedi.

Burak Yılmaz'ın açıklamalarının tamamı şu şekilde;

"Yapabileceğimizin en iyisini yapmaya çalıştık. Gücümüz bu kadarına yetti. Çok enteresan bir lig oluyor. Ligle alakalı çok şey söylemek isterim ama lig bitince konuşacağım. Ben, Türk hakem istiyorum. VAR'da yabancı hakemi kabul etmiyorum. Yabancı hakemlerin buraya gelmesi, Türk hakemlerini aşağılamaktır. Ligle ilgili konuşacağımız çok şey var. Ligde kalalım, sonra konuşacağız."

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