YEMEK
  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Keşfet
  4. 3 ay boyunca taze kalıyor! Yiyen doktor yüzü görmüyor

3 ay boyunca taze kalıyor! Yiyen doktor yüzü görmüyor

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş
KEŞFET HABERLERİ  | Son Güncelleme

Siirt’in Pervari ilçesine bağlı köylerde yaşayan kadınlar, yaptıkları kurutları satarak aile ekonomisine katkıda bulunuyor.

3 ay boyunca taze kalıyor! Yiyen doktor yüzü görmüyor

Pervari'de toplanan kadınlar önce sütü kaynatıyor, sonra yoğurt kıvamına gelen sütü elleriyle yoğurup istedikleri kıvama getiriyor. Kadınlar, istedikleri kıvama getirdikleri yoğurdu daha sonra kurut haline getiriyor. Kadınlar, ortalama 100 ile 150 kilogram arasında yaptıkları kurutları Siirt kent merkezindeki peynir satıcılarına getirip kilogramını 15 liradan satıyor.

AW139320_01

Kurutun tansiyon, şeker ve kalp gibi hastalıklarına iyi geldiğini belirten satıcı Abdulkadir Toprakçı, soğuk geçen kış aylarında hastalıktan korunmak için iyi bir besin olduğunu, yıllardan beri tüketildiğini söyledi. Toprakçı, kurutun Siirtliler tarafından çok fazla talep edildiğini belirtti. Kadınların bu aylarda yapıp piyasaya sürdüğü kurutun alıcılarını beklediğini aktaran Toprakçı, "Kurutu alan vatandaşlar bunu yayla çorbası gibi yapıyor. Çok lezzetli ve tadı güzeldir, sağlıklıdır. 3 ay taze saklanabilir. Tansiyon, şeker ve kalp hastalıklarına iyi geldiği biliniyor. Eskiden vatandaşlar bunu yiyordu hastaneye gitmiyordu, biz kilosunu 25 liraya satıyoruz" dedi.

AW139320_04

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ünlü isim paylaştı! Takipçileri onu tanımakta zorlandı Ünlü isim paylaştı! Takipçileri onu tanımakta zorlandı
Para vermeyin evde yetiştirin! Bakın nasıl?Para vermeyin evde yetiştirin! Bakın nasıl?
Tadına bakan bir tane daha yemeden duramıyor Tadına bakan bir tane daha yemeden duramıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Yemeği bile tatmadı! "Burada ömrün uzun değil"
Yemeği bile tatmadı! "Burada ömrün uzun değil"
Masumlar Apartmanı'na damga vuran sahne! Sosyal medyada gündem oldu
Masumlar Apartmanı'na damga vuran sahne! Sosyal medyada gündem oldu
Tadı balı andırıyor, lezzeti damak çatlatıyor...
Tadı balı andırıyor, lezzeti damak çatlatıyor...
Kimse bu etkisini bilmiyor! Kahvenin için propolis koyarsanız...
Kimse bu etkisini bilmiyor! Kahvenin için propolis koyarsanız...
Para vermeyin evde yetiştirin! Bakın nasıl?
Para vermeyin evde yetiştirin! Bakın nasıl?
Uzun süre dayanıyor, küflenmiyor!
Uzun süre dayanıyor, küflenmiyor!
İlginizi Çekebilir
Her biri ayrı şahane... Hemen denemek isteyeceksiniz
Her biri ayrı şahane... Hemen denemek isteyeceksiniz
TikTok'ta olay oldu! Katlanan yumurta akımına yüzlerce kişi katıldı
TikTok'ta olay oldu! Katlanan yumurta akımına yüzlerce kişi katıldı
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
12 Sıra Dışı Yumurta Pişirme Yöntemi
12 Sıra Dışı Yumurta Pişirme Yöntemi
10-22 Yaş Aralığındaki Gençler İçin Boy Uzatma Kürü
10-22 Yaş Aralığındaki Gençler İçin Boy Uzatma Kürü
Sivilcesiz ve Işıltılı Bir Cilt için Ballı, Kabartma Tozlu ve Elma Sirkeli Maske
Sivilcesiz ve Işıltılı Bir Cilt için Ballı, Kabartma Tozlu ve Elma Sirkeli Maske
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sigarayı bıraktıktan sonra kilo almamak için mutlaka bunu deneyin!
Sigarayı bıraktıktan sonra kilo almamak için mutlaka bunu deneyin!
Kimse bu etkisini bilmiyor! Kahvenin için propolis koyarsanız...
Kimse bu etkisini bilmiyor! Kahvenin için propolis koyarsanız...
Maydanoza para vermeyin evde yetiştirin! Bakın nasıl?
Para vermeyin evde yetiştirin! Bakın nasıl?
Kokoreçte hile çıktı! İçine öyle bir şey koyuyorlarmış ki...
Kokoreçte hile çıktı! İçine öyle bir şey koyuyorlarmış ki...
İlk kez Diyarbakır'da üretildi! Soğuk baklavanın ardından şimdi de...
İlk kez Diyarbakır'da üretildi! Soğuk baklavanın ardından şimdi de...
Günde onlarca kilo satılıyor! Saat beşten sonra gelen bulamıyor
Günde onlarca kilo satılıyor! Saat beşten sonra gelen bulamıyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.