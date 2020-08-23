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3 bin 341 yaralı sokak hayvanı tedavi edildi

KOCAELİ HABERLERİ  | 23.08.2020 11:13 | Son Güncelleme

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin geçici hayvan bakımevlerinde, bu yıl Temmuz ayı itibariyle 3 bin 341 yaralı sokak hayvanı tedavi edildi.Çeşitli nedenlerden dolayı sokaklarda yaralanan hayvanlar Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nce tedavi ediliyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin geçici hayvan bakımevlerinde, bu yıl Temmuz ayı itibariyle 3 bin 341 yaralı sokak hayvanı tedavi edildi.
Çeşitli nedenlerden dolayı sokaklarda yaralanan hayvanlar Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nce tedavi ediliyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri ya da ilçe belediye ekiplerince alınan yaralı hayvanlar Kandıra yolu üzerinde hizmet veren Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi ile Gebze’de bulunan Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezine getiriliyor.
Bakımevi ve rehabilitasyon merkezlerine getirilen yaralı hayvanların sağlık kontrolleri uzman veteriner hekimler tarafından yapılıyor. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü’ne bağlı sokak hayvanları geçici bakımevi ve rehabilitasyon merkezleri 7 gün 24 saat görev yapıyor. Sokak hayvanlarına yönelik gerçekleştirilen hizmette bu yıl Temmuz ayı itibariyle 3 bin 341 sokak hayvanı tedavi edildi.Tedavi edilen hayvanların bir kısmı sahiplendirilirken, bir kısmı da 5199 sayılı kanun gereği tekrardan alındıkları sokaklara küpeli olarak bırakılıyor. Vatandaşların yaralı bir hayvan sahiplendirilmesi ile ilgili 153 numaralı çağrı merkezini araması gerekiyor. Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezleri’nde tedavilerin yanı sıra kısırlaştırma, küpeleme, işaretleme ve hayvan kayıt işlemleri, kuduz aşısı, karma aşı, iç-dış parazit uygulamaları gibi işlemler de yapılıyor.

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