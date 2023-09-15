3 bin 500 yıllık tarihi esere alıcı ararken yakalandılar

Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şanlıurfa’dan kente tarihi eser niteliği taşıyan bazı materyallerin getirilerek satışa sunulacağı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler yapılan teknik ve fiziki takiplerin ardından Yazıhan ilçesinde durdurulan bir araçta arama yaptı. Yapılan aramalarda özel yapım tarihi değeri bulunan ahşap sandık içerisinde Mısırlılara ait 3 bin 500 yıllık olduğu değerlendirilen ceylan derisi üzerine altın varak işlemeli İbranice yazılı parşömen, 1 adet ruhsatsız tabanca ile 11 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

İki kişinin gözaltına alındığı olayla ilgili inceleme başlatıldı.

