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3 bin yıllık tarihi Şamran Kanalı UNESCO yolunda

VAN HABERLERİ  | 07.12.2020 13:53 | Son Güncelleme

Van’ın Edremit Belediyesi, tarihi Şamran Kanalı’nın dünya mirası listesine alınması için UNESCO’ya başvuruda bulunmak üzere hazırlıklarını tamamladı.Urartu Krallığı döneminde yapılan ve dünya su mühendisliği harikası olarak kabul edilen 51 kilometre uzunluğundaki 3 bin yıllık Şamran Kanalı, dünya miras listesine girme yolundu.

Van’ın Edremit Belediyesi, tarihi Şamran Kanalı’nın dünya mirası listesine alınması için UNESCO’ya başvuruda bulunmak üzere hazırlıklarını tamamladı.
Urartu Krallığı döneminde yapılan ve dünya su mühendisliği harikası olarak kabul edilen 51 kilometre uzunluğundaki 3 bin yıllık Şamran Kanalı, dünya miras listesine girme yolundu. Urartu Kralı Menua tarafından Van’ın Gürpınar ilçesinden kent merkezine su getirmek için 3 bin yıl önce yaptırılan Şamran Kanalı, günümüzde de varlığını koruyan ve halen kullanılan en önemli Urartu mimarileri arasında bulunuyor. Edremit Belediyesi tarafından hazırlanan "Urartu Gelişim Koridoru" projesinin ardından şimdi de tarihin en eski sulama kanalı olarak bilinen Şamran Kanalı’nın dünya mirası listesine girmesi için UNESCO’ya başvuruyu yapmaya hazırlanıyor.
Tüm hazırlıkları tamamlanan tarihi kanalın başvurusu ile ilgili açıklamalarda bulunan Edremit Belediye Başkanı İsmail Say; çalışmanın Van’a, Edremit’e ve bölgeye hayırlı olması temennisinde bulundu. Tarihi Şamran Kanalı’nın önemine değinen Başkan Say, böylesi harika bir yapının miras listesinde yer almasının gerekliliğini vurguladı. Göreve geldiği günden itibaren Şamran Kanalı’na yönelik çeşitli çalışmalar yürüttüğünü anlatan Başkan Say, “Urartu Gelişim Koridoru projemizi başlatarak tamamladık. Türkiye’deki ilk yürüyüş rotası Likya Yolu’nun ardından tamamladığımız projeyle Türkiye’de ikinci olan yürüyüş yolunu Van’a ve bölgeye kazandırmış olduk. Bölgede her yıl Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında bu tarihi kanalın çevresini bisikletlerle pedallıyoruz. Doğu Anadolu Bölgesi’nde bu hafta ile ilgili çalışmalar yapan tek belediyeyiz. Şimdi de 3 bin yıllık bu tarihi kanalımızın ‘UNESCO Dünya Mirası’ listesine alınması işlemlerini başlattık. Edremit’imize ve bölgemize şimdiden hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

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