3 boyutlu yazıcıda tavuk etinden atıştırmalık üretildi

Manavgat ilçesi Kızılağaç turizm bölgesindeki bir otelde Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneği tarafından düzenlenen 5’inci Uluslararası Beyaz Et Kongresi’nde AÜ Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü’nde yüksek lisans öğrencisi olan Elvan Gökçen Bulut tarafından ’Üç boyutlu yazıcı kullanılarak fonksiyonel tavuk eti üretimi’ çalışması, sunum olarak anlatıldı. 3 boyutlu yazıcıların değişik sektörlerde kullanılmaya başlanmasıyla gıda sektöründe de kullanıldığını, şeker ve çikolata ürünlerinin 3 boyutlu yazdırılabildiğini anlatan Elvan Gökçe Bulut, çalışmalarının amacını ve hedefleri hakkında şunları söyledi: "Çalışmamızın amacı, kanatlı eti ürünlerinin yeni bir teknoloji kullanarak istenen form, lezzet, şekil ve boyutta gıdalar üretebilmek, 3 boyutlu gıda yazıcıları için besleyici değeri arttırılmış et tabanlı atıştırmalık yeni ürünler geliştirmek. Gıda baskısında kullanılan 3 boyutlu yazıcı için ideal baskı parametrelerini belirlemek, Türkiye’de 3 boyutlu yazıcıların gıda sektöründe kullanılmasına öncülük etmek. Ayrıca 3 boyutlu baskı teknolojisi yaşlılar, çiğneme ve yutma zorluğu yaşayan kişiler için daha yumuşak, içeriği hastanın ihtiyaçları doğrultusunda ayarlanmış ve görsel açıdan cazip kanatlı et ürünleri üretilebilmesi için iyi bir alternatif olarak düşünülebilir."

3 boyutlu yazıcılarda kullanılan hammaddelerin yazdırılamaz ve yazdırılabilir gıda maddeleri olarak ikiye ayrıldığını belirten Elvan Gökçe Bulut, "Doğal olarak yazdırılamayan gıda maddeleri olan et, sebze gibi gıdalara itopoloit madde ilavesi yapılarak bu gıdalar yazdırılabilir hale getirilmektedir. Pasta sosu, krem peynir, humus, patates püresi, makarna hamuru, şeker, çikolata gibi gıdalar doğal olarak yazdırılabilir, yapıları bozulmadan korunan gıdalardır" dedi. 30 farklıbaskı denemesi gerçekleştirildi Çalışmaya başlarken, 3 boyutlu yazıcıyla çiçek şeklinde yeni bir ürün ürettiklerini anlatan Elvan Gökçe Bulut, bunun için diğer malzemelerle birlikte tavuk göğüs ve but eti kullandıklarını, defalarca yaptıkları üretim aşamalarından sonra nihai ürüne ulaştıklarını kaydetti. Tavuk but eti, süt, tereyağı, buğday nişastasıyla birlikte yaptıkları en son denemede ürün baskısının çok rahat gerçekleştiğini aktaran Bulut, "En son denemede baskı eti rahatlıkla gerçekleştirilebilmiştir. Çiçek şekli verildi. 30 farklı baskı denemesi gerçekleştirildi. Ürüne ait görünüş, renk, doku, yumuşaklık ve lezzet gibi parametreler değerlendirildi. Yazdırılan ürünler, deneklere kişiye formlar doldurtulup, tadımları yaptırılarak gerçekleştirildi" diye konuştu.