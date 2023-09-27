3. Eskişehir Endüstri Fuarı başladı

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Eskişehir Ticaret Odası-TÜYAP Fuar Merkezi'ndeki fuarın açılışında, Eskişehir'in sanayisiyle Türkiye'nin önde gelen illerinden olduğunu söyledi.

Aksoy, Eskişehir'deki Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nde 150 firmanın faaliyetlerini sürdürdüğünü belirterek şöyle devam etti:

"Son yıllarda tüm ülkemizde olduğu gibi AR-GE çalışmaları, AR-GE ve tasarım yapan firmaların sayıları gün geçtikçe artıyor. Bu anlamda 23 AR-GE ve Tasarım Merkezinde de Eskişehir'de faaliyetlerimiz yürütülmekte. Son 5 yılda Eskişehir ihracatını iki kat artırarak 4 milyar dolara ulaştıran bir kent. İlimizdeki sanayiciyi ve yatırımcıları destekleyen birçok kurum ve kuruluşumuz var. Özellikle KOSGEB, AR-GE ve ÜR-GE inovasyonunda son 5 yıl içinde 2 bin 28 firmaya yaklaşık 164 milyon liralık bir destek sağladı. Yine benzer çalışmaları TÜBİTAK yapmakta ve 2003 fiyatlarıyla baktığımızda 741 projeye, 1302 kişiye son 5 yılda yaklaşık olarak 804 milyon lira sağlanmıştır."

Birçok kurum ve kuruluşun sanayici ile küçük ve orta ölçekli işletmeleri destekleyici çalışma ve programlarının olduğunu dile getiren Aksoy, desteklerle Eskişehir'in çok daha iyi bir noktaya taşınacağını vurguladı.

Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Hüseyin Avşar da Eskişehir Endüstri Fuarı'nı desteklediklerini, sektördeki firmaların bu organizasyona katılımını teşvik ettiklerini belirtti.

Raylı sistemler, beyaz eşya gibi farklı alanlarda ciddi altyapılara sahip Eskişehir'in, savunma ve havacılık sanayi denilince akla gelen ilk şehirlerden olduğunu söyleyen Avşar, "Bu fuarda 100'e yakın firma var. Tabii yabancı firmaların katılımından da söz edildi. Biz bunu çok önemsiyoruz. Çünkü bu tarz ortamlar özellikle yerli firmalarla yabancı firmalar arasında uzun dönemli işbirliklerinin temellerinin atıldığı ortamlar da oluyor. İhracat bağlantılarının kurulduğu, uzun vadeli işbirliklerinin konuşulduğu ortamlar oluyor. Bu açıdan çok kritik." ifadesini kullandı.

Avşar, Türkiye'de refahı ve milli geliri artırmak, kişi başı milli geliri 20 bin dolarların üzerine taşımak için ihracatın, özellikle de yüksek katma değer taşıyan ürünlerin dış satımının zorunluluk olduğunu dile getirdi.

Savunma Sanayii Başkanlığı olarak bu konuda ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını belirten Avşar, şunları kaydetti:

"Savunma sanayi alanında baktığımız zaman 2002 yılında bizim toplam ihracatımız yaklaşık 4,3 milyar dolar mertebesindeydi. Bu yıl inşallah bu rakamı 6 milyar dolarların üzerine taşımayı hedefliyoruz. Tabii bu rakamlar, bu artış oranları çok güzel, kulağa hoş geliyor ancak biz ülke olarak bunun çok daha iyisini yapabilme potansiyeline sahip olduğumuzu düşünüyoruz. Ana yüklenicilerimizle, tedarik zincirindeki paydaşlarımızla, üniversitelerimizle, araştırma kuruluşlarımızla ve bugüne kadar ortaya koyduğumuz ürünlerle bunların çok daha iyisini başarabileceğimize yürekten inanıyoruz ve başkanlık olarak da bu yönde çok ciddi bir gayret içindeyiz. Bu konuda çok yoğun gayret sarf etmeye devam edeceğiz. Öncelik verdiğimiz alanlardan biri savunma sanayi alanında kazanılan kabiliyetlerin, altyapı ve imkanların komşu ve yan sektörlerde diğer sanayi alanlarında da kullanılabilirliğini teşvik etmek. Özellikle 'dual use' dediğimiz ürünlerin, askeri alanda belli bir alanda kabiliyet kazanmış firmalarımızın sivil sektörde de bu kabiliyetlerini dual use ürünlerde kullanmasını teşvik ediyoruz. Bu çünkü hem savunma sanayi sektörümüzün büyümesi hem de Türkiye'de genel olarak sanayi tabanının genişlemesi açısından çok büyük önem arz ediyor. Bu yaklaşımın ülkemizin büyümesine önemli katkılar sağlayacağını düşünüyoruz. Bizler başkanlık olarak önümüzdeki dönemde de ülkemizin Milli Teknoloji Hamlesi çerçevesinde yerli ve milli teknolojiler geliştirmeye, silahlı kuvvetlerimizi ve güvenlik güçlerimizi dünyanın en modern sistemleriyle donatmaya, sektörümüzü dünya çapında bir oyuncu yapma hedefi doğrultusunda en üst seviyede gayret göstermeye, elimizden gelen gayreti sarf etmeye devam edeceğiz."

CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, İYİ Parti Eskişehir Milletvekili İdris Nebi Hatipoğlu, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Ünal, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Metin Güler ve TÜYAP Fuarlar Yapım AŞ Genel Müdürü İlhan Ersözlü de katılımcılara hitap etti.

Program, Vali Hüseyin Aksoy ve diğer protokol üyelerinin açılış kurdelesini kesmesinin ardından fuardaki stantların gezilmesiyle tamamlandı.

Eskişehir Endüstri Fuarı, 30 Eylül'e kadar ziyaret edilebilecek.

