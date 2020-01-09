3. Etap Raylı Sistemi Nisan’a kadar tamamlanacak

İnşaat mühendisleri ile birlikte 3. Etap Raylı Sistem Projesi katlı kavşak çalışmalarını yerinde inceleyen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, projeyi Nisan ayına kadar tamamlamayı hedeflediklerini söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, İnşaat Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Mustafa Balcı, Yönetim Kurulu Üyeleri ve inşaat mühendisleri ile birlikte Otogar-Meltem arasında yapımı devam eden 3. Etap Raylı Sistem Projesi’ni inceledi. Proje kapsamında Akdeniz Üniversitesi Meltem kapısı önündeki katlı kavşak çalışmalarını inşaat mühendisleri ile birlikte yerinde gören Başkan Muhittin Böcek, inşaat mühendislerine projenin son durumu ile ilgili bilgi verdi, sorularını yanıtladı.

Üst geçit ile 9 milyon liralık tasarruf

3. Etap Raylı Sistem Projesi’ni Nisan ayına kadar tamamlamayı hedeflediklerini belirten Başkan Muhittin Böcek, “Projede üniversite Meltem arasındaki geçiş alt geçit olarak yapılacaktı. Zaman olarak yaklaşık bir yılımızı alacaktı. Biz bu geçişi üst geçit olarak yapıyoruz. Böylece hem zamandan kazandık hem de belediyemizin 9 milyon liraya yakın bir tasarruf oldu. 15 gün önce de projenin vagon ihalesini tamamladık. Nisan ayına kadar hızla raylı sistemi tamamlamak istiyoruz” dedi.

Meltem Kavşağı’nın tamamlandığında 100. Yıl ve Gazi Bulvarı aksındaki trafiği rahatlatacağını belirten Başkan Böcek, Antalyaspor Kavşağı’nda da rahatlama sağlanacağını, üniversitenin giriş ve çıkışlarının yeniden düzenleneceğini kaydetti.