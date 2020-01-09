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  4. 3. Etap Raylı Sistemi Nisan’a kadar tamamlanacak

3. Etap Raylı Sistemi Nisan’a kadar tamamlanacak

ANTALYA HABERLERİ  | 09.01.2020 17:07 | Son Güncelleme

İnşaat mühendisleri ile birlikte 3.

İnşaat mühendisleri ile birlikte 3. Etap Raylı Sistem Projesi katlı kavşak çalışmalarını yerinde inceleyen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, projeyi Nisan ayına kadar tamamlamayı hedeflediklerini söyledi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, İnşaat Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Mustafa Balcı, Yönetim Kurulu Üyeleri ve inşaat mühendisleri ile birlikte Otogar-Meltem arasında yapımı devam eden 3. Etap Raylı Sistem Projesi’ni inceledi. Proje kapsamında Akdeniz Üniversitesi Meltem kapısı önündeki katlı kavşak çalışmalarını inşaat mühendisleri ile birlikte yerinde gören Başkan Muhittin Böcek, inşaat mühendislerine projenin son durumu ile ilgili bilgi verdi, sorularını yanıtladı.

Üst geçit ile 9 milyon liralık tasarruf
3. Etap Raylı Sistem Projesi’ni Nisan ayına kadar tamamlamayı hedeflediklerini belirten Başkan Muhittin Böcek, “Projede üniversite Meltem arasındaki geçiş alt geçit olarak yapılacaktı. Zaman olarak yaklaşık bir yılımızı alacaktı. Biz bu geçişi üst geçit olarak yapıyoruz. Böylece hem zamandan kazandık hem de belediyemizin 9 milyon liraya yakın bir tasarruf oldu. 15 gün önce de projenin vagon ihalesini tamamladık. Nisan ayına kadar hızla raylı sistemi tamamlamak istiyoruz” dedi.
Meltem Kavşağı’nın tamamlandığında 100. Yıl ve Gazi Bulvarı aksındaki trafiği rahatlatacağını belirten Başkan Böcek, Antalyaspor Kavşağı’nda da rahatlama sağlanacağını, üniversitenin giriş ve çıkışlarının yeniden düzenleneceğini kaydetti.

Söz verdiğimiz projeleri yapacağız
31 Mart seçimleri öncesi seçim bildirgesinde kent ve kentli adına yer alan bütün projeleri gerçekleştireceklerini vurgulayan Başkan Böcek, “Doğru olan projeleri yapacağız. Bir taraftan tasarruf ederken, bir taraftan da yatırımlarımız hızlı bir şekilde aynı azim ve kararlılıkla devam edecek. 2020 yılında 3. Etap Raylı Sistemi, Doğu Garajı Kültür ve Ticaret Merkezi, Doğu Garajı Nekropol Projesi, Kent Müzesi, Sedir Spor Kompleksi projelerini tamamlamış olacağız” diye konuştu.

Meslek Odaları ile çalışıyoruz
Bütün projelerde sivil toplum örgütleri ve meslek odalarıyla birebir çalıştıklarının altını çizen Başkan Muhittin Böcek, şunları söyledi: “Ben bilirim yok. Ben, sen yok, biz varız. Biz birlikte yaparız dedik. Tüm kurum kuruluşlarla Antalya için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Örneğin 19 ilçeyi kapsayacak ulaşım master planı için çok geniş katılımlı bir çalıştay yapacağız.”
Planlı, kurallı, kimlikli kent için göreve geldiklerini belirten Başkan Böcek, “Antalya’yı 25 yıllık siyasi deneyimimle, oda başkanlarımızla ortak akılla yöneteceğiz. Seçim bildirgemi yaparken çılgın projeler değil Antalya’nın ihtiyacı olan projeler ürettik. Bu projeleri Akdeniz Üniversitesi’nden hocalarla, meslek oda başkanlarının katkılarıyla birlikte hazırladık. Antalya hepimizin. Hep birlikte güzel şeyler yapacağız” ifadelerini kullandı.
İnşaat Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Mustafa Balcı, proje gezisinin kendileri için çok faydalı olduğunu belirterek, şöyle konuştu: “3. Etap Raylı Sistem, uzunca bir süredir odamızın gündeminde olan ve takip ettiğimiz bir projeydi. Hangi aşamada olduğunu sizlerin ve yetkili arkadaşlarımızın ağzından dinleyip, uygulamaları yerinde görmek istedik. Bu talebimize olumlu karşılık verdiğiniz için teşekkür ediyoruz. Antalya’da sizin meslek odaları ile sağladığınız bu birlikteliğin ülke çapına da yansımasını arzu ederiz.”

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