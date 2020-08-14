Bu patlıcanlı meze tarifleri sofranıza renk katacak! İşte 3 lezzetli tarif...

Sofraları zengin gösteren ve közlenmiş tadıyla meze tutkunlarının gönlünü çalmayı başaran patlıcan hem pratik hem de oldukça lezzetli bir alternatife dönüşür. Eğer siz de misafirlerinize sunabileceğiniz menünüzde unutulmaz lezzetlere yer vermek istiyorsanız patlıcanla yapılan bu mezeler ile aradığınızı bulacaksınız. İşte patlıcanla yapılan enfes meze tarifleri…

TAHİNLİ PATLICAN MEZESİ

MALZEMELER

3 adet patlıcan

5 yemek kaşığı tahin

3 yemek kaşığı süzme yoğurt

2 yemek kaşığı kavrulmuş susam

2 diş sarımsak

1/3 limon suyu

1 tatlı kaşığı tuz

HAZIRLANIŞI