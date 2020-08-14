Bu patlıcanlı meze tarifleri sofranıza renk katacak! İşte 3 lezzetli tarif...

Sofraları zengin gösteren ve közlenmiş tadıyla meze tutkunlarının gönlünü çalmayı başaran patlıcan hem pratik hem de oldukça lezzetli bir alternatife dönüşür. Eğer siz de misafirlerinize sunabileceğiniz menünüzde unutulmaz lezzetlere yer vermek istiyorsanız patlıcanla yapılan bu mezeler ile aradığınızı bulacaksınız. İşte patlıcanla yapılan enfes meze tarifleri…
TAHİNLİ PATLICAN MEZESİ
MALZEMELER
3 adet patlıcan
5 yemek kaşığı tahin
3 yemek kaşığı süzme yoğurt
2 yemek kaşığı kavrulmuş susam
2 diş sarımsak
1/3 limon suyu
HAZIRLANIŞI
Patlıcanları yıkayın ve birkaç yerinden çizikler atın.
Daha önce ısıttığınız 200 derecelik fırında 15-20 dakika boyunca közleyin.
Közlenen patlıcanları bir kabın içerisine koyun ve kapağını kapatın.
5 dakika bu şekilde beklettikten sonra dinlendirin ve kabuklarını soyun.
Kabuklarını soyduğunuz patlıcanı keskin bir bıçakla iyice ezin.
Tahin sosu için ayrı bir kabın içinde tahini ve limonu karıştırın.
Karışımın içine patlıcanları ilave edin.
Ardından sarımsak, yoğurt, kavrulmuş susam ve tuzu da ilave ederek karıştırın.
BABAGANNUŞ TARİFİ
MALZEMELER
2 adet patlıcan
2 adet domates
2 adet kapya biber
2 adet yeşil biber
2 diş sarımsak
1 yemek kaşığı zeytinyağı
1 yemek kaşığı nar ekşisi
HAZIRLANIŞI
Patlıcanı, domatesi, kapya biberi ve yeşil biberi iyice közleyin.
Közlenen sebzelerin kabuklarını koyduktan sonra doğrayın ve bir kasenin içine alın.
Sebzelerin üzerine sarımsakları rendeleyin.
YER FISTIKLI PATLICAN MEZESİ
MALZEMELER
5 adet patlıcan
1 adet domates
1 su bardağı yer fıstığı
4 yemek kaşığı zeytinyağı
1 yemek kaşığı üzüm sirkesi
1 yemek kaşığı galeta unu
2 diş sarımsak
½ limon suyu
HAZIRLANIŞI
İlk olarak patlıcanları yıkayın ve kurulayarak köz tavanın üstüne koyarak yüksek ateşte közleyin.
Közlenen patlıcanların kabuklarını soyun ve derin bir kasenin içine alın.
Üzerine limon suyunu ilave ettikten sonra 15 dakika bekletin ve suyunu sıkın.
Ardından keskin bir bıçakla patlıcanları incecik kıymaya başlayın.
Domateslerin kabuğunu soyun ve küçük parçalar halinde doğrayın. Sarımsakları da rendeleyin.
Zeytinyağını, sirkeyi, sarımsağı, galeta ununu ve tuzu ayrı bir kabın içinde karıştırın.
Yer fıstığının yarısını da katıp karıştırma işlemini yapmaya devam edin.
Daha sonra patlıcanlarla hazırlamış olduğunuz sosu karıştırın.
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