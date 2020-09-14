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3 günde hazırlanıyor! Kışın vücudu sıcacık tutuyor...

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş
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Ordu’nun onlarca yöresel lezzetlerinden birisi olan cevizli helva, bölgede tercih edilen lezzetler arasında yer alıyor. Yapımı 3 gün süren helva, kış aylarında olduğu kadar yazın da tercih ediliyor.

3 günde hazırlanıyor! Kışın vücudu sıcacık tutuyor...

İçerisinde çöven kökü, limon tuzu, bol miktarda ceviz ve şeker bulunan helva, özellikle yaz aylarında turistler tarafından tercih edilirken, kış aylarında ise yöre halkı tarafından tüketiliyor. Hazırlanması ve tamamlanması 3 gün süren helvada kullanılan malzemelerin kaliteli olması ve odun ateşinde kaynatılması lezzeti arttırıyor. Uzun bir süreçten geçirilerek hazırlanan helva içerisinde bulunan bol miktarda organik ceviz, protein yönünden de zengin olduğundan kış aylarında vücudu sıcak tutuyor.

"SATIŞA SUNULMASI 3 GÜN SÜRÜYOR"

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Coğrafi İşaret Belgesi bulunan yöresel cevizli helva üretimi ve satışını yapan Ekrem Kuvan, “Bu dede mesleğimiz, Ordu’nun yöresel ve coğrafi işaretli bir helvasıdır. Ceviz ve çöven ağacından yapılıyor. Çöven ağacının kökünü kaynatıp suyunu çıkartıyoruz. Suyla mayalanınca kaymak haline getiriyoruz. Doğal şekeri ağda haline getirerek 7 saat tavada odun ateşinde bu hale getiriyoruz. Kaymak şeklini alınca da 3 gün dinlenmesi gerekiyor. Sonrasında da satışa hazır oluyor” dedi.

"EL YAPIMI VE DOĞAL"

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Helvanın, el yapımı ve doğal olduğu için bazı rahatsızlıklara da faydalı olduğuna değinen Kuvan, “Ordu’nun yöreseli olduğu için ve fındık da bölgemizde meşhur olduğu için cevizli dışında bir de fındıklı helva yapıyoruz, o da ayrı bir lezzetli oluyor. Tamamen el yapımı ve doğaldır. Ailemizle birlikte yapıyoruz. Çövenin faydaları zaten saymakla bitmez, çoğu tatlıda da kullanılıyor. Mide, bağırsak ve sindirim sistemine iyi geliyor. Ceviz de kolesterol ve tansiyona iyi geliyor. Aynı zamanda bu helvanın dut, armut ve elma pekmezli olanlarını da yapıyoruz” şeklinde konuştu.

"KIŞIN VÜCUDU SICAK TUTUYOR"

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“Kışın vücudumuza enerji veriyor, sıcak tutar, yazın ise enerjinin tam kalitesini alırsınız” diyen Ekrem Kuvan, “Yazın tüketilince enerji yapar ve vitamin verir. Zaten en çok yaz aylarında talep ediliyor. Çünkü Ordu’ya gelen bütün turistler ve gurbetçilerimiz bu lezzeti özlediği için satın alıyorlar. Turistler Ordu’nun yöreseli olduğu için çok seviyorlar. Tadına bakan kesinlikle alıyor. Bir özelliği de zaten bir yıla yakın bozulmadan saklanabiliyor” diye konuştu.

Ordu’nun belirli bölgelerinde satışı gerçekleşen cevizli helva çeşitlerinin tadına bakanlar da memnun kalıyor. Vatandaşlar, gerek kilo ile gerekse ayakta yemek için helva satın alıp bu lezzeti tadıyor.

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