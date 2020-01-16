YURTHABER
  4. 3 gündür haber alınamayan eski radyocu evinde ölü bulundu

3 gündür haber alınamayan eski radyocu evinde ölü bulundu

BURSA HABERLERİ  | 16.01.2020 12:30 | Son Güncelleme

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde 3 gündür haber alınamayan yaşlı adam evinde ölü bulundu.Edinilen bilgiye göre, Vıraca Mahallesi Yavuz Sokaktaki evinde yalnız yaşayan Adnan Binbir’den (67) bir müddettir haber alamayan yakınları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

3 gündür haber alınamayan eski radyocu evinde ölü bulundu

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde 3 gündür haber alınamayan yaşlı adam evinde ölü bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Vıraca Mahallesi Yavuz Sokaktaki evinde yalnız yaşayan Adnan Binbir’den (67) bir müddettir haber alamayan yakınları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler kapıyı açtıklarında Adnan Binbir’i koltukta oturur vaziyette buldu. Yapılan incelemenin ardından sağlık ekipleri Adnan Binbir’in kalp krizi neticesinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaşlı adamın cansız bedeni Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Evinde ölü bulunan Adnan Binbir’in ilçede ilk kurulan radyolardan birinin eski sahibi olduğu öğrenildi.

3 gündür haber alınamayan eski radyocu evinde ölü bulundu

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Görenler telefona sarıldı! Dakikalarca sürdü Görenler telefona sarıldı! Dakikalarca sürdü
Takla atan otomobilden burnu kanamadan çıktıTakla atan otomobilden burnu kanamadan çıktı
Osmangazi parklarla nefes alıyorOsmangazi parklarla nefes alıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Şüphe sonrası harekete geçildi! Eski generale yakalama kararı!

Şüphe sonrası harekete geçildi! Eski generale yakalama kararı!

Başkan Yavaş’tan Çankaya Belediyesine ziyaret

Başkan Yavaş’tan Çankaya Belediyesine ziyaret

İşte Sayısal Loto'da kazandıran sayılar!

İşte Sayısal Loto'da kazandıran sayılar!

CHP’li Başkan “Hakkımı helal etmiyorum” diyerek istifa etti

CHP’li Başkan “Hakkımı helal etmiyorum” diyerek istifa etti

Karesi’de Bir Bebek Bir Fidan Hatıra Ormanı yeşeriyor

Karesi’de Bir Bebek Bir Fidan Hatıra Ormanı yeşeriyor

Mülteciler için yardım kampanyası başlatıldı

Mülteciler için yardım kampanyası başlatıldı

Bursa Namaz Vakitleri 16 Ocak Perşembe

İmsak
06:48
Sabah
08:17
Öğle
13:18
İkindi
15:47
Akşam
18:09
Yatsı
19:33

Bursa Nöbetçi Eczaneler16 Ocak Perşembe

Altın Eczanesi
Nilufer
Emirhan Eczanesi
Yildirim
Gülbahçe Eczanesi
Osmangazi
Ömeroğlu Eczanesi
Yildirim
Sağlık Eczanesi
Osmangazi
Setbaşı Eczanesi
Osmangazi
Çağlar Eczanesi
Gemlik
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Bursa’da seri uygulama usulü dava

Bursa’da seri uygulama usulü dava

İznik’te kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı

İznik’te kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı

Aile Boyu Masörler Dünyaya Açıldı

Aile Boyu Masörler Dünyaya Açıldı

Nilüfer’de şarkılar Atalay ve İnal’a söylendi

Nilüfer’de şarkılar Atalay ve İnal’a söylendi

Dağcılar, 4 mühendisin öldüğü kanyonu ilk defa geçti

Dağcılar, 4 mühendisin öldüğü kanyonu ilk defa geçti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.