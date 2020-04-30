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3 günlük sokağa çıkma yasağında 17 hat seferde olacak

ANTALYA HABERLERİ  | 30.04.2020 11:47 | Son Güncelleme

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 30 Nisan gecesi başlayacak 3 günlük sokağa çıkma yasağı kapsamında çalışması zorunlu olan sağlık personeli, kamu ve diğer çalışanların toplu ulaşımını sağlamak için planlama yaptı.

3 günlük sokağa çıkma yasağında 17 hat seferde olacak

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 30 Nisan gecesi başlayacak 3 günlük sokağa çıkma yasağı kapsamında çalışması zorunlu olan sağlık personeli, kamu ve diğer çalışanların toplu ulaşımını sağlamak için planlama yaptı. 3 günlük sokağa çıkma yasağı boyunca 17 hat seferde olacak.
Antalya Büyükşehir Belediyesi, Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı uygulanacak 1 Mayıs Cuma, 2 Mayıs Cumartesi, 3 Mayıs Pazar günlerinde, çalışması zorunlu olan sağlık personeli, kamu çalışanları ve diğer vatandaşların ulaşımını sağlamak için 17 hatta toplu ulaşım seferlerine devam edecek. Antray ve nostalji tramvayı ise bu süreçte hizmet vermeyecek.
Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, VF01, AF04, KC06, LC07, KL08, LF09, LF10, UC11, VL13A, DC15, TC16, CV17, MD25, KC35, MF40, VF66, AC03 levha numaralı ana ve gövde hatlar sokağa çıkma yasağı bulanan 1-3 Mayıs tarihlerinde seferlerine devam edecek.

Mobil uygulamadan takip
Sabah 06.00’da başlayacak seferler sabah ve akşam saatlerinde sıklıkla gerçekleştirilecek. Seferlerle ilgili Antalyalılar, toplu ulaşım araçlarının nerede olduğunu Antalyakart Mobil Uygulamasından takip edebilecek. Ayrıca 06.00-21.00 saatleri arasında 0242 606 07 07 numaralı ulaşım çağrı merkezinden bilgi alınabilecek. Sağlık çalışanları personel kartlarını göstererek ulaşımdan ücretsiz faydalanacak.

3 günlük sokağa çıkma yasağında 17 hat seferde olacak

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İmsak
04:27
Sabah
05:57
Öğle
13:00
İkindi
16:45
Akşam
19:52
Yatsı
21:16

Antalya Nöbetçi Eczaneler30 Nisan Perşembe

Atilla Eczanesi
Muratpasa
Erdem Eczanesi
Muratpasa
Ezdem Eczanesi
Muratpasa
Gökyüzü Eczanesi
Muratpasa
Ulu Eczanesi
Muratpasa
Zencefil Eczanesi
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Canan Eczanesi
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