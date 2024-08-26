3.Haftanın En Çok Kurtarış Yapan Kalecisi Gökhan Akkan ve Deniz Dönmezer Oldu

Ertelenen maçlarla tamamlanan üçüncü haftaya damgasını Fenerbahçe vurdu. Kanarya, Rizespor deplasmanından 5-0'lık net galibiyet ile döndü.

Yediği goller nedeniyle eleştirilen ve statta da yoğun protestoya maruz kalan Gökhan Akkan çok talihsiz bir gece yaşadı. Tepkiler sosyal medya da hız kesmeden devam etti.

Süper Lig'le ilgili istatistikleri tutan Opta'nın verilerinde dikkat çeken bir sonuç ortaya çıktı. Beş gol yediği maçta eleştirilen Rizespor kalecisi Gökhan Akkan, olumlu bir istatistiğe imza attı.

ZİRVEDE YER ALDI!

Gökhan Akkan, yediği beş gole rağmen yaptığı dört kurtarışla, Adana Demirspor kalecisi Deniz Dönmezer ile birlikte haftanın en çok kurtarış yapan kalecisi oldu.

''GÖKHANBAHÇE''

Kariyerinde 4 kez karşılaştığı Fenerbahçe'den toplam 20 gol yemesi Akkan'a tepkileri beraberinde getirmişti. Eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar kaleci için ''Gökhanbahçe'' yorumunda bulunmuştu.