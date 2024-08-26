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3.Haftanın En Çok Kurtarış Yapan Kalecisi Gökhan Akkan ve Deniz Dönmezer Oldu

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
26.08.2024 16:27
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Süper Lig'de üçüncü hafta maçları dün akşam ile tamamlandı. Trabzonspor, Galatasaray ve Başakşehir'in maçları ertelenirken Beşiktaş da haftayı BAY geçti. Zorlu geçmesi beklenen Çaykur Rizespor deplasmanında Fenerbahçe gol olup yağdı. Maçta yediği gollerle eleştirilen Rizespor kalecisi Gökhan Akkan, olumlu bir şekilde haftanın zirvesinde yer aldı.

3.Haftanın En Çok Kurtarış Yapan Kalecisi Gökhan Akkan ve Deniz Dönmezer Oldu
Gökhan Akkan

Gökhan Akkan

TR Türkiye
Yaş: 29 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Çaykur Rizespor
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Ertelenen maçlarla tamamlanan üçüncü haftaya damgasını Fenerbahçe vurdu. Kanarya, Rizespor deplasmanından 5-0'lık net galibiyet ile döndü.

Yediği goller nedeniyle eleştirilen ve statta da yoğun protestoya maruz kalan Gökhan Akkan çok talihsiz bir gece yaşadı. Tepkiler sosyal medya da hız kesmeden devam etti.

Süper Lig'le ilgili istatistikleri tutan Opta'nın verilerinde dikkat çeken bir sonuç ortaya çıktı. Beş gol yediği maçta eleştirilen Rizespor kalecisi Gökhan Akkan, olumlu bir istatistiğe imza attı.

ZİRVEDE YER ALDI!

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Gökhan Akkan, yediği beş gole rağmen yaptığı dört kurtarışla, Adana Demirspor kalecisi Deniz Dönmezer ile birlikte haftanın en çok kurtarış yapan kalecisi oldu.

''GÖKHANBAHÇE''

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Kariyerinde 4 kez karşılaştığı Fenerbahçe'den toplam 20 gol yemesi Akkan'a tepkileri beraberinde getirmişti. Eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar kaleci için ''Gökhanbahçe'' yorumunda bulunmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Çaykur Rizespor Gökhan Akkan fenerbahçe
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