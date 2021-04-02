SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Spor Toto Süper Lig
  4. 3 hakem korona virüse yakalandı

3 hakem korona virüse yakalandı

02.04.2021 14:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 3 hakemin korona virüse yakalandığını açıkladı.

3 hakem korona virüse yakalandı

TFF’den konuyla ilgili yapılan açıklamada, "İki Üst Klasman hakemimiz ile bir Üst Klasman Yardımcı hakemimizin 31.03.2021 Çarşamba ve 01.04.2021 Perşembe günü yapılan rutin Covid-19 PCR test sonuçları pozitif çıkmıştır. Hakemlerimizin herhangi bir semptom göstermemesine rağmen talimatlar gereği tedbir amaçlı karantinaya alınarak tedavisine başlanmıştır. 10 gün boyunca izolasyon süreci devam edecek olan hakemlerimizin yapılacak tüm tetkik ve testleri yakından takip edilecektir" denildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tüyler ürpertti: Daha da yakından baktığımda...Tüyler ürpertti: Daha da yakından baktığımda...
Nihat Özdemir'den şampiyonluk açıklamasıNihat Özdemir'den şampiyonluk açıklaması
En güzel Beşiktaş marşlarının sözleriEn güzel Beşiktaş marşlarının sözleri
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Alarm zilleri çalıyor: Böyle giderse tam kapanma gelir

Alarm zilleri çalıyor: Böyle giderse tam kapanma gelir

81 ile yeni koronavirüs genelgesi

81 ile yeni koronavirüs genelgesi

Trabzonspor'da Edin Visca sesleri

Trabzonspor'da Edin Visca sesleri

F.Bahçeli yıldıza Ada'dan 25 milyon euro

F.Bahçeli yıldıza Ada'dan 25 milyon euro

Ozan için inanılmaz bonservis bedeli

Ozan için inanılmaz bonservis bedeli

G.Saray'ın transfer hedefini duyurdular

G.Saray'ın transfer hedefini duyurdular

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Fatih Terim'e teknik direktörlük teklifi

Fatih Terim'e teknik direktörlük teklifi

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Burak Yılmaz'dan kötü haber

Burak Yılmaz'dan kötü haber

F.Bahçe'de Kenan Karaman sürprizi

F.Bahçe'de Kenan Karaman sürprizi

Milli takımda deprem! 8 oyuncu kadro dışı...

Milli takımda deprem! 8 oyuncu kadro dışı...

Diğer Haberler

3 hakem korona virüse yakalandı

TFF açıkladı! 3 hakem korona virüse yakalandı

Nihat Özdemir'den şampiyonluk açıklaması

Nihat Özdemir'den şampiyonluk açıklaması

MHK'dan hakemlere uyarı ve kural hatırlatması

MHK'dan hakemlere uyarı: Kabul edilemez

TFF menajerlere yapılan ödemeleri açıkladı

TFF menajerlere yapılan ödemeleri açıkladı

Yılmaz Vural: Alo 112 Hızır Acil gibiyim

“Alo 112 Hızır Acil gibiyim”

Süper Lig'de kırmızı kartlar arttı, sarı kartlar azaldı

Kırmızı kartlar arttı, sarı kartlar azaldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.